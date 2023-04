Nowe zdjęcie Karola III i Kamili wywołało sprzeczne reakcje. Internauci mają „ale” do króla

Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Uroczystość odbędzie się już za tydzień – w sobotę 6 maja. Wydarzenie ma ogromną rangę, a z tego względu szeroko omawiana jest nie tylko jego oprawa, ale również lista gości. Wielką nieobecną podczas koronacji będzie Meghan Markle, która – w przeciwieństwie do księcia Harry’ego – pozostanie w Kalifornii wraz z dziećmi.

Prezent dla poddanych kilka dni przed koronacją. Tak wygląda nowe zdjęcie Karola III i Kamili

Kilka dni przed tym wielkim wydarzeniem opublikowano nowe zdjęcie króla Karola III i jego żony. Fotografia została wykonana w Blue Drawning Room w Pałacu Buckingham. Jej autorem jest Hugo Burnand. Stylizacje króla i Kamili są utrzymane w niebieskich odcieniach.

Para stoi blisko siebie i szeroko się uśmiecha, patrząc na wprost. Żona monarchy na tę okazję wybrała niebieską sukienkę za kolano, a stylizację uzupełniła błyszczącymi kolczykami i naszyjnikiem oraz czarnymi butami na obcasie.

twitter

Nowe zdjęcie Karola III i jego żony. Internauci wbili szpilę królowi

Mogłoby się wydawać, że stylizacja króla Karola III jest bezpieczna – monarcha ma na sobie białą koszulę, niebieski krawat we wzory i garnitur pasujący kolorystycznie do całości. Do tego eleganckie czarne buty. Internautom nie umknął jednak pewien szczegół.

„Zawsze wygląda, jakby jego ubrania wymagały porządnego prasowania”, „Dlaczego to ubranie jest tak pogniecione?”, „Coś tutaj jest bardzo nie tak” – czytamy w komentarzach niezadowolonych internautów. Oprócz tych kąśliwych uwag pojawiła się również fala komplementów, w których użytkownicy mediów społecznościowych wyrażali się nie tylko pochlebnie o kreacjach, ale także gwarantowali swoje wsparcie dla całej monarchii.

Czytaj też:

Kamień Przeznaczenia opuścił Szkocję po raz pierwszy od ponad 25 lat. Powód jest szczególnyCzytaj też:

Operacja „Złota Kula” wchodzi w decydującą fazę. Są kolejne szczegóły koronacji Karola III