Szykuje się przełom w Ukrainie? Papież: Watykan jest zaangażowany w misję pokojową

Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku i od tego czasu atakuje zarówno cele militarne, jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną na terenie sąsiedniego państwa. Ukraina może liczyć na wsparcie sojuszników z Zachodu. Partnerzy zaatakowanego przez Rosję kraju wprowadzają kolejne sankcje wobec agresora i wysyłają pakiety pomocowe do broniącego się państwa. Pomoc płynie m.in. w postaci dostaw broni.

Dzięki waleczności Ukraińców, a także otrzymywanemu wsparciu od sojuszników żołnierze stawiają silny opór rosyjskim okupantom. Udaje się im odzyskiwać tereny, nad którymi tymczasowo przejęli kontrolę Rosjanie. Od tygodni jest zapowiadane również przeprowadzenie kontrofensywy na dużą skalę.

Ważne słowa papieża o wojnie w Ukrainie. Watykan zaangażowany w misję pokojową

W piątek 28 kwietnia papież udał się na trzydniową wizytę do Węgier. Już w pierwszym przemówieniu po wylądowaniu w Budapeszcie Franciszek mówił o wojnie w Ukrainie. Apelował o podjęcie „wysiłków na rzecz pokoju” i wspieranie uchodźców, którzy tułają się w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia. Dwa dni później agencja Reutera poinformowała, powołując się na słowa papieża, że Watykan jest zaangażowany w misję pokojową, aby zakończyć „konflikt między Rosją a Ukrainą”.

– Jestem gotowy zrobić wszystko, co musi zostać wykonane. Obecnie trwa misja, ale nie jest jeszcze publiczna – powiedział papież Franciszek podczas rozmowy z dziennikarzami w czasie lotu powrotnego do Rzymu. – Uważam, że pokój zawsze zawiera się przez otwieranie kanałów. Nigdy nie można osiągnąć pokoju poprzez zamykanie (ich – red.). To nie jest łatwe – dodał papież.

Kilka godzin wcześniej Franciszek modlił się o pokój, zwracając do Matki Boskiej. – Święta Dziewico, spójrz na narody, które cierpią najbardziej. Spójrz przede wszystkim na sąsiedni udręczony naród ukraiński i naród rosyjski, poświęcone Tobie. Jesteś Królową Pokoju, zaszczep w sercach ludzi i przywódców narodów pragnienie budowania pokoju, aby dać młodym pokoleniom przyszłość nadziei, a nie wojny, przyszłość pełną kołysek, a nie grobów, świat braci, a nie murów – mówił papież.

