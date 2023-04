Cios w rodzinę królewską tuż przed koronacją. Karol III ma powód do obaw?

Kilka dni przed koronacją króla Karola III opublikowane zostały wyniki badania, które przeprowadziło National Centre for Social Research. Jak podaje The Guardian, z sondażu wynika, że poparcie społeczne dla monarchii spadło do historycznie niskiego poziomu.

Ten sondaż to cios dla rodziny królewskiej. Wyniki opublikowano kilka dni przed koronacją

Łącznie 45 proc. respondentów stwierdziło, że powinna zostać zniesiona, „nie jest w ogóle ważna” lub „nie jest bardzo istotna”. W 2022 roku, kiedy obchodzony był platynowy jubileusz królowej Elżbiety II, jedną z trzech wymienionych odpowiedzi wskazało 35 proc. badanych.

Obecnie – w przybliżeniu – trzech na dziesięciu respondentów uważa, że monarchia jest „bardzo ważna”. Odsetek tych odpowiedzi spadł do 29 proc. w porównaniu z 38 proc. w 2022 roku. Eksperci, którzy analizowali wyniki badania, zwracają uwagę, że wpływ na pozytywny odbiór monarchii mają wydarzenia takie jak jubileusze, śluby czy narodziny nowych członków rodziny królewskiej. Czy koronacja również wpłynie na poprawę notowań? To pytanie pozostaje na razie otwarte.

Meghan Markle nie weźmie udziału w koronacji Karola III. I tak może być o niej głośno

Koronacja króla Karola III odbędzie się w najbliższą sobotę – 6 maja. To wydarzenie ma ogromną rangę, a z tego względu szeroko omawiana jest nie tylko jego oprawa, ale również lista gości. Wielką nieobecną podczas koronacji będzie Meghan Markle, która – w przeciwieństwie do księcia Harry’ego – pozostanie w Kalifornii wraz z dziećmi.

Wiele wskazuje na to, że o żonie młodszego syna króla Karola III i tak zrobi się głośno. Wszystko za sprawą wywiadu z ojcem i przyrodnim rodzeństwem Meghan, który ma zostać wyemitowany już wkrótce. Jak wynika z zapowiedzi produkcji, Meghan nie zostanie przedstawiona w dobrym świetle.

Czytaj też:

Nowe zdjęcie Karola III i Kamili wywołało sprzeczne reakcje. Internauci mają „ale” do królaCzytaj też:

Książę Harry przyleci do Londynu na koronację. Wizyta ma być wyjątkowo krótka