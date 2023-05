Słynący niechlubnie z kuriozalnych zarzutów pod adresem Zachodu Dimitrij Miedwiediew znów dał o sobie znać. Wszystko za sprawą głośnego wpisu w serwisie Twitter, w który wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przyznał, że „nie widzi żadnego sensu w utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z Polską.

Dimitrij Miedwiediew: musimy zadać druzgocącą klęskę wrogom, w tym podłej Polsce

„To państwo dla nas nie powinno istnieć, dopóki u władzy panuje rusofobia, a polscy najemnicy znajdują się w Ukrainie” – oświadczył. Do słów byłego premiera i prezydenta Rosji odniósł się pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. „»Pan nikt« z Kremla znów atakuje Polskę i szerzy groźby. Żałosny typ, którym wysługują się rosyjskie służby specjalne” – napisał Stanisław Żaryn, który kilka dni temu opublikował analizę na temat Dmitrija Miedwiediewa.

W poniedziałek dziennikarze prokremlowskiej agencji Ria Novosti pytali Miedwiediewa o powody, dla których jego wpis został usunięty.

Dimitrij Miedwiediew uderza w Elona Muska. „N ie podołał temu zadaniu, niestety… ”

„Twitter ugiął się pod Departamentem Stanu i Ukraińcami. Zrobił to samo co z Trumpem. Elon oczywiście nie podołał temu zadaniu, niestety…” – napisał były premier Rosji. „Ale tak na poważnie, damy sobie radę bez niego. W końcu to tylko zagraniczny portal społecznościowy działający w interesie amerykańskiego establishmentu. Dość cynicznie wykorzystaliśmy to do realizacji naszych celów propagandowych” – dodał.

Dimitrij Miedwiediew zwrócił uwagę, że zadanie Rosji jest zupełnie inne. „Musimy zadać druzgocącą klęskę wszystkim wrogom – Ukronazistom, Stanom Zjednoczonym, ich sługusom w NATO, w tym podłej Polsce, i innym zachodnim gnidom. Musimy w końcu zwrócić wszystkie nasze ziemie. Na zawsze chroń wszystkich naszych ludzi. Będziemy ciężko na to pracować. Szczęśliwego 1 maja wszystkim!” – napisał.

