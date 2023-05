Władimir Putin wybiera się za granicę. „Wtedy będziemy musieli go aresztować”

Władze RPA wolą, by Władimir Putin nie pojawiał się osobiście na sierpniowym szczycie BRICS. Jeśli do tego dojdzie, służby będą zmuszone go aresztować.

Z końcem kwietnia prezydent RPA Cyril Ramaphosa zapowiedział, że Afrykański Kongres Narodowy podjął decyzję o wycofaniu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Było to szczególnie ważne w kontekście planowanej przez Władimira Putina wizyty. Zastanawiano się, czy kraj ten wykona nakaz aresztowania prezydenta Rosji. Jednak dzień później biuro Ramaphosa zaprzeczyło jego wcześniejszym deklaracjom. Władimir Putin zostanie aresztowany? Władze RPA chcą tego uniknąć Putin ma odwiedzić RPA w sierpniu tego roku na szczycie państw bloku BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA), którego kraj z południowej Afryki będzie gospodarzem. 1 maja okazało się, że władze Republiki Południowej Afryki próbują odwieść prezydenta Rosji od udziału w tym szczycie. Powodem są obawy, że będą zmuszone go aresztować w związku z nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Południowoafrykański „Sunday Times” poinformował, że specjalna komisja rządowa powołana przez prezydenta Cyrila Ramaposę doszła do wniosku, że kraj nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko aresztować Putina, jeśli postawi on stopę na południowoafrykańskiej ziemi. Urzędnik RPA o aresztowaniu Władimira Putina: nie będziemy mieli wyjścia Ponieważ Republika Południowej Afryki ratyfikowała Statut Rzymski, główny dokument regulujący MTK, jest zobowiązana do przestrzegania jego decyzji, w tym nakazów aresztowania podejrzanych o zbrodnie wojenne. „Nie mamy opcji, żeby nie aresztować Putina” – powiedział urzędnik państwowy „Sunday Times”. „Jeśli tu przyjdzie, będziemy zmuszeni go zatrzymać” – dodał. Jeszcze pod koniec kwietnia rzecznik Kremla zapewniał, że Rosja weźmie udział w szczycie. „Oczywiście będzie to poprzedzone naszymi bilateralnymi kontaktami z RPA, wyjaśnimy ich stanowisko – oświadczył Dmitrij Pieskow. Czytaj też:

