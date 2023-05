„Nocne Wilki” wyruszyły z Moskwy do Berlina. Na trasie przejazdu okupowane tereny Ukrainy

„Nocne Wilki” to rosyjski klub motocyklowy, którego członkowie reprezentują nacjonalistyczne poglądy. Są zagorzałymi zwolennikami imperialnej polityki Władimira Putina, w tym napaści na Ukrainę.

Uczczenie rocznicy zwycięstwa ZSRR nad Niemcami w 1945 r.

Liderem i założycielem klubu jest Aleksandr Załdostanow, który określa siebie „przyjacielem” rosyjskiego prezydenta. Załdostanow figuruje na liście osób, które zostały objęte zachodnimi sankcjami. To kara za poparcie bezprawnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję w 2014 r.

Każdego roku „Nocne Wilki” organizują przejazd z Moskwy do Berlina, aby uczcić rocznicę zwycięstwa Związku Radzieckiego nad Niemcami w II wojnie światowej. Z tego powodu ich wizyta w Berlinie przypada 9 maja, który w rosyjskiej historiografii jest uważany za datę kapitulacji Niemiec.

Na motocyklach umieszczono litery „Z”

W tym roku, grupa kilkuset motocyklistów wyruszyła z Moskwy w ubiegłą sobotę, 29 kwietnia. Jak wynika ze zdjęć, które trafiły do sieci, na motocyklach można dostrzec nie tylko rosyjskie i radzieckie flagi, ale również litery „Z”.

Przypomnijmy, że litera „Z” jest symbolem poparcia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z tego powodu jest ona określana mianem rosyjskiej swastyki. W niektórych krajach, w tym w Polsce, jej propagowanie stanowi przestępstwo.

Na trasie przejazdu znajdą się okupowane terytoria Ukrainy

„Nocne Wiki” kierują się obecnie do Wołgogradu, który w trakcie II wojny światowej nosił nazwę Stalingradu. To właśnie bitwa o to miasto na przełomie 1942 i 1943 r. – zakończona zwycięstwem Armii Czerwonej nad Wehrmachtem – okazała się punktem zwrotnym w II wojnie światowej.

Następny przystanek „Nocnych Wilków” to okupowana przez Rosjan część obwodu donieckiego na Ukrainie. Jak twierdzą organizatorzy przejazdu, motocykliści mają tam „rozdawać pomoc humanitarną cywilom i rosyjskim żołnierzom”.

„Nocne Wilki” przejadą przez Polskę?

Czy wierni Putinowi motocykliści przejadą przez terytorium naszego kraju? Wątpliwości w tej kwestii rozwiał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

– Sprawa „Nocnych Wilków” jest co roku. Mamy rozporządzenie ograniczające wjazd Rosjan do Polski. Nie wydajemy też wiz. „Nocne Wilki” nie przejadą do Berlina przez Polskę – zapowiedział Wąsik w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Czytaj też:

Fatalne wieści dla Władimira Putina. „Rosyjskie straty dramatycznie przyspieszyły”Czytaj też:

Władimir Putin wybiera się za granicę. „Wtedy będziemy musieli go aresztować”