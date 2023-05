Ukraiński rząd przewiduje, że Władimir Putin sam wycofa się z Ukrainy. Padł możliwy scenariusz

Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego i szybko rosnące straty po stronie wojsk rosyjskich to nie jedyne fatalne dla Władimira Putina wiadomości. Rosyjski przywódca liczy się też z konsekwencjami, jakie może przynieść zbliżająca się ukraińska kontrofensywa. Choć nie jest jasne, kiedy ma ona nastąpić, to ostatnie miesiące – według Amerykanów – stanowią o sporych sukcesach Ukraińców.

– Tylko od grudnia Rosja poniosła 100 tys. ofiar, w tym ponad 20 tys. zabitych – poinformował w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow uważa, że w związku z porażkami na polu walki Federacja Rosyjska może ogłosić kolejny „gest dobrej woli” pod pretekstem katastrofy spowodowanej przez człowieka.

Rosjanie zakończą wojnę w Ukrainie? Ołeksij Rezników podał możliwy powód

Według ministra, Kreml już teraz szuka możliwych scenariuszy. Reznikow zwraca w tym kontekście uwagę na szereg sformułowań płynących ze strony Moskwy. Wśród nich wymienia: „prawdopodobnie musimy zakończyć specjalną operację wojskową”, „musimy przejść do obrony”, „musimy utrzymać nasze terytoria”.

– Choć propaganda w Federacji Rosyjskiej działa doskonale, to za każdym razem jest coraz trudniej wytłumaczyć społeczeństwu szereg porażek – ocenił.

– To nie jest moja prognoza, ale moje rozumowanie. Mimo to nie zdziwię się, jeśli w ich scenariuszu pojawi się jakiś problem poważnej katastrofy, spowodowanej przez człowieka, na terytorium Rosji. Powiedzmy, że coś się stanie z elektrownią wodną, jądrową, wystąpić zagrożenie dla ludności, a to będzie wymagało natychmiastowej uwagi rządu, zgromadzenia zasobów, w tym żołnierzy. I tak będą mogli tłumaczyć ludziom, dlaczego kończą aktywne działania wojenne w Ukrainie – stwierdził ukraiński minister obrony.

