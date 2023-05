Błagał o jedzenie, został uduszony. Zabójstwo w metrze wywołało falę protestów

Do sytuacji doszło, kiedy Neely zaczął przechadzać się po wagonie metra i głośno krzyczeć, opisując swoją sytuację. Bliski rozpaczy mężczyzna wykrzykiwał, że jest głodny i od dłuższego czasu nie tylko nie jadł, lecz także nie pił. W pewnym momencie zdjął z siebie kurtkę i cisnął nią o podłogę.

Wówczas podszedł do niego 24-letni były żołnierz piechoty morskiej i dwóch innych pasażerów. 24-latek zaszedł Neely'ego od tyłu i chwycił go obejmując ramieniem szyję, a następnie powalił na podłogę, przyciskając go do niej swoim ciałem. Poza byłym żołnierzem, bezdomnego trzymało jeszcze dwóch innych pasażerów. Po chwili Neely stracił przytomność i jak się później okazało zmarł.

Ekspertyza medyczna wykazała, że przyczyną śmierci 30-latka było uduszenie poprzez długotrwały ucisk na szyję. Czyn byłego żołnierza został zakwalifikowany jako zabójstwo. Stało się to jednak po tym, jak policja przesłuchała 24-latka i zwolniła go do domu.

Protesty po zabójstwie bezdomnego

Poniedziałkowe wydarzenia w metrze stały się powodem społecznego oburzenia. Na stacji, na której doszło do zabójstwa Neely'ego pojawiły się protesty, których uczestnicy domagają się ujawnienia tożsamości sprawcy. Protestujący wskazują również, że czyn mógł mieć podłoże rasistowskie i wynikać z uprzedzeń wobec bezdomnych i osób cierpiących na choroby psychiczne.

Głos w sprawie zabrała m.in. gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul, która stwierdziła, że sprawa jest „głęboko niepokojąc”. Swój komentarz do sytuacji opublikowałą również popularna nowojorska kongreswoman Alexandia Ocasio-Cortez. „Jordan Neely oztsał zamordowany. Bezdomny meżczyzna zginął, błagając o jedzenie w momencie, kiedy czynsze mieszkaniowe w mieście znów rosną, a jego władze dążą do militaryzacji w, niczym nieuzasadnionej, obawie przed biednymi” – napisała na Twitterze..

