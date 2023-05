Tak będzie wyglądała koronacja Karola III. Nie zabraknie odstępstw od tradycji

Miliony osób na całym świecie przygotowują się do historycznego wydarzenia – koronacji Karola III. W sobotę 6 maja syn zmarłej we wrześniu 2022 roku Elżbiety II zostanie 40. koronowanym monarchą Wielkiej Brytanii od 1066 roku. Towarzyszące temu obchody starannie zaplanowano, sięgając do tradycji. Plan uroczystości już w styczniu opublikowała rodzina królewska.

Koronacja Karola III – spojrzenie w przeszłość i przyszłość

Koronacja odbędzie się 6 maja w opactwie Westminsterskim. Uroczystości poprowadzi arcybiskup Canterbury. „Nabożeństwo będzie odzwierciedlało rolę monarchy obecnie, zarazem spoglądając w przyszłość, jednocześnie będąc zakorzenionym w wieloletnich tradycjach i ceremoniale” – czytamy w zapowiedzi Pałacu Buckingham.

Jak wcześniej informowano, zaszczytu dostąpi także Camilla. Żona Karola III zostanie ogłoszona królową, a nie – jak początkowo zakładały media – królową konsortą, czyli królewską małżonką.

Plan koronacji Karola III

Uroczystości 6 maja rozpoczną się w Londynie o godz. 7 rano (godz. 6:00 brytyjskiego czasu letniego), gdy zostanie otwarty dostęp do trasy procesji prowadzącej z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminster. Po obu stronach drogi przez reprezentacyjną aleję – The Mall, bramę Admiralty Arch, a następnie ulicę Whitehall, będą mogły ustawić się tłumy osób chcących towarzyszyć monarsze w tym ważnym dniu.

Przy wpuszczaniu na trasę procesji będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Można się więc spodziewać, że nie zabraknie osób, które będą chciały spędzić noc w centrum Londynu, byle tylko dostać najlepsze miejsce. Ci, dla których go zabraknie, będą mogli oglądać ceremonię na jednym z wielkich ekranów ustawionych w kluczowych miejscach, m.in. w Hyde Parku, Green Parku i St James’s Park (Parku św. Jakuba). Przed Pałacem Buckingham wzniesione zostaną trybuny, na których usadzeni będą zaproszeni goście, w tym weterani sił zbrojnych oraz pracownicy ochrony zdrowia.

Procesja z udziałem Karola III i Camilli wyruszy z Pałacu Buckingham o godzinie 11:20 (10:20 czasu brytyjskiego). Para będzie jechała w karecie przygotowanej na diamentowy jubileusz Elżbiety II. To precedens – Karol rezygnuje ze złotej karety używanej przez poprzednich władców, która jest starsza i mniej wygodna.

Pochód ma dotrzeć do opactwa Westminster około godziny 12 (11 w Londynie). Brytyjska telewizja BBC spekuluje, że król wybierze na dzień koronacji mundur wojskowy, a nie bogato zdobione szaty, w których w poprzednich wiekach występowali monarchowie Wielkiej Brytanii.

Właściwa ceremonia rozpocznie się w opactwie o godzinie 12 (11 w Wielkiej Brytanii). W nabożeństwie wezmą udział zaproszeni goście, głowy państw, przedstawiciele innych monarchii i członkowie rodziny królewskiej. Wśród towarzyszących królowi paziów będzie książę George, syn Williama i Kate. Pojawią się także wnuki Camilli. Wybrani młodzieńcy będą nieśli regalia – symbole królewskie: koronę, jabłko i berło. Jak podkreśla Pałac Buckingham, Wielka Brytania jest jedynym europejskim krajem, w którym nadal używane są regalia, symbolizujące różne aspekty służby i obowiązków władcy.

Pięć etapów koronacji

Zgodnie z tradycyjnym ceremoniałem, właściwa koronacja została podzielona na pięć etapów, odzwierciedlających zwierzchnictwo króla nad Wielką Brytanią i Kościołem anglikańskim.

1. Przedstawienie

Koronacja rozpocznie się od przedstawienia „ludowi” Karola III jako króla. Stojąc przed 700-letnim tronem koronacyjnym, monarcha zaprezentuje swoje oblicze, kierując wzrok w cztery strony świata. Arcybiskup Canterbury Justin Welby będzie czynił honory, prezentując Karola jako króla, a tę część ceremonii zakończy okrzyk: „God Save the King”.

2. Przysięga

Kolejnym etapem będzie przysięga koronacyjna, która stanowi wymóg prawny. Arcybiskup zwroci się do króla z wezwaniem do potwierdzenia, że w czasie swojego panowania będzie stął na straży prawa i Kościoła Anglii (jako jego zwierzchnik). Karol III złoży też drugą przysięgę, w której potwierdzi, że jest „wiernym protestantem”.

3. Namaszczenie

Trzecim etapem będzie namaszczenie. Ten moment ceremonii koronacyjnej odnosi się do panowania króla Wielkiej Brytanii nad Kościołem Anglii. Arcybiskup przy użyciu specjalnego oleju namaści króla – uczyni znak krzyża na jego głowie, piersiach i dłoniach.

4. Inwestytura

Etap czwarty koronacji to inwestytura. To zarazem najważniejsze w swojej symbolice stadium – Karol założy koronę św. Edwarda. Będzie to w zasadzie zmodyfikowana jej wersja, która została specjalnie powiększona i dostosowana do głowy Karola III. Monarcha otrzyma płaszcz koronacyjny i symbole królewskie. Momentowi koronacji będą towarzyszyły dźwięki dzwonów, które mają być przez dwie miniuty. W całej Wielkiej Brytanii koronacja Karola III zostanie uczczona biciem dzwonów, głosami trąbek i salw armatnich. Wiodąca będzie salwa wystrzelona z Tower of London.

5. Intronizacja

Koronację zakończy piąty etap: intronizacja. Karol III zasiądzie na tronie króla Wielkiej Brytanii. W przeszłości monarcha bywał wnoszony na niego przez arcybiskupa, biskupów i innych możnych, jednak nie wiadomo, czy Karol III nie odstąpi od tradycji. W przeszłości w tym momencie kolejni w linii sukcesji książęta składali hołd królowi, przysięgając wierność i całując jego prawą dłoń. Tym razem uczyni to jedynie książe William. W ramach „nowego i znaczącego momentu w tradycji koronacji” arcybiskup zaprosi zgromadzonych w opactwie, ale także widzów transmisji telewizyjnych, internetowych i osoby oglądające koronację na telebimach, do złożenia przysięgi wierności królowi.

Król i królowa pozdrowią poddanych

Po koronacji Karola III w ramach skromniejszego ceremoniału koronę przyjmie także Camilla. Następnie nowi król i królowa Wielkiej Brytanii otrzymają komunię z rąk arcybiskupa Canterbury. Karol i Camilla udadzą się następnie do kaplicy św. Edwarda, gdzie król zdejmie używaną wyłącznie poczas koronacji koronę i założy inną – brytyjską koronę państwową (Imperial State Crown). Przy dźwiękach hymnu para opuści opactwo.

O godz. 15 (14 w Wielkiej Brytanii) Karol i Camilla powrócą karetą do Pałacu Buckingham. W pochodzie będzie im towarzyszyć około 4 tys. członków brytyjskiej armii. Około pół godziny później nowy król ma pokazać się poddanym z balkonu Pałacu Buckingham. Towarzyszyć będą mu członkowie najbliższej rodziny.

