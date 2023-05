Po 16 latach przerwała milczenie. Siostra Madeleine McCann pierwszy raz pokazała się publicznie

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku. Dziewczynka przebywała wówczas na wakacjach ze swoimi rodzicami w portugalskim Praia da Luz. Rodzice utrzymują, że zostawili córkę w hotelu, a sami poszli na kolację ze znajomymi. Gdy matka chciała sprawdzić, czy dziecko się nie obudziło i niczego nie potrzebuje, odkryła, że dziewczynki nie ma w łóżku.

Siostra Madeleine McCann przerwała milczenie

Choć od tego momentu minęło blisko 16 lat, sprawa nadal budzi ogromne emocje. 3 maja, w kolejną rocznicę zaginięcia dziewczynki, jej rodzice opublikowali w mediach społecznościowych specjalne oświadczenie. „Wciąż tak bardzo nam jej brakuje. Trudno znaleźć słowa, aby opisać to, co cały czas czujemy” – podkreślili Kate i Gerry McCannowie.

Po raz pierwszy publicznie głos w sprawie zabrała także Amelie McCann, młodsza siostra zaginionej dziewczynki, która ma obecnie 18 lat. Do tej pory rodzice starali się chronić wizerunek swoich pozostałych dzieci i dbali o to, aby ich zdjęcia nie trafiały do mediów.

Nastolatka postanowiła przerwać milczenie i pojawiła się z rodzicami na specjalnej mszy świętej w intencji Madeleine. – To bardzo miłe, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, że tak wiele osób pamięta o mojej siostrze. Ale jest to bardzo smutny dzień – powiedziała Amelie do zgromadzonych w świątyni.

Na publiczne ujawnienie swojego wizerunku nie zdecydował się brat Madeleine – Sean – który także jest pełnoletni.

Christian B. a sprawa zaginięcia Madeleine McCann

Głównym podejrzanym ws. zaginięcia Madeleine McCann jest Christian B. W 2022 roku został on oskarżony przez niemieckich prokuratorów z Brunszwika o dokonanie trzech gwałtów oraz dwukrotne wykorzystanie seksualne dzieci. Do przestępstw doszło pomiędzy grudniem 2000 r. a lipcem 2017 r.

Przestępstwa te nie są powiązane z zaginięciem brytyjskiej dziewczynki. Obecnie Christian B. odbywa karę siedmiu lat więzienia za zgwałcenie 72-letniej kobiety w rejonie Algarve w Portugalii, gdzie zaginęła Madeleine McCann. W połowie kwietnia sąd w Brunszwiku w Niemczech postanowił nie rozpatrywać jego sprawy. Powód? Chodzi o ostatnie miejsce zamieszkania mężczyzny, które nie znajdowało się w Dolnej Saksonii, tylko w kraju związkowym Saksonia-Anhlat.

