Wpadka przed rosyjską Paradą Zwycięstwa. Wypadek Iskandera zablokował obwodnicę

W ostatnich godzinach do rosyjskich mediów społecznościowych trafiły liczne nagrania z obwodnicy Sankt Petersburga. Widzimy na nich potężny pojazd wojskowy, blokujący pas szybkiego ruchu. Eksperci od uzbrojenia bez chwili zawahania zidentyfikowali go jako wyrzutnię pocisków balistycznych Iskander. Podkreślają, że jest to wyjątkowo kosztowna jednostka, zdolna przenosić pociski jądrowe.

Ukraińcy kpią z wypadku rosyjskiego Iskandera

„To wszystko, co musicie wiedzieć o armii rosyjskiej” – podsumował całe zdarzenie minister spraw wewnętrznych Ukrainy, Anton Geraszczenko. Urzędnik podkreślał, że doniesienia o wypadku Iskandera podawały rosyjskie media. Według ich relacji pojazd nie weźmie już udziału w próbach przed planowaną na 7 maja Paradą Zwycięstwa. To wydarzenie miało być pokazem siły armii Władimira Putina. Po wpadce takiej jak ta, może zostać ocenione całkiem odmiennie.

twitter

Komentatorzy przypominają, że jest to kolejny już wypadek, rzutujący negatywnie na sprawność i kompetencje rosyjskiej armii. Całkiem niedawno pod Tułą zniszczeniu uległ najnowocześniejszy system obrony powietrznej S-44 Triumf.

Rosjanie szkolą Białorusinów z obsługi Iskanderów

Pod koniec kwietnia Rosjanie informowali o zakończeniu przeszkolenia z obsługi Iskanderów, któremu poddawani byli białoruscy sojusznicy. Rosyjskie ministerstwo obrony donosiło, iż chodziło o obsługę systemów rakietowych Iskander-M. „Białoruscy żołnierze osiągnęli doskonałe wyniki. Potwierdzili swój wysoki poziom gotowości do wykonywania zadań zgodnie z planem” – mówił oficjalny komunikat resortu.

Podczas szkolenia przedstawiciele Sił Zbrojnych Białorusi mieli zdobyć umiejętności z zakresu używania taktycznej amunicji specjalnej do systemu Iskander-M OTRK. Z przekazanych przez Rosjan informacji wynika, ćwiczenia dotyczyły praktycznej obsługi pocisków, przygotowania ich do użycia, a także procedury ich rozmieszczania. Ponadto żołnierzy przeszkolono również w zakresie przeprowadzania startów bojowych.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Ukraiński polityk rzucił się z pięściami do rosyjskiego deputowanego. „Łapy precz, szumowino”Czytaj też:

Rosyjskie drony zaatakowały Kijów. Ogłoszono alarm