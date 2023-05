Strajki, secesje i niesforni poddani. Oto lista problemów króla Karola III

Uroczysta koronacja Króla Karola III zwraca na Wielką Brytanię oczy całego świata. W blasku fleszy widać przepych, starannie przygotowany ceremoniał i, nie zawsze szczere, uśmiechy. To, czego nie widać, to stojące przed nowym monarchą problemy. A tych jest całkiem sporo, bo nie wszyscy królewscy poddani nadal chcą nimi być. Co grozi nowemu monarsze stopniowym kurczeniem się jego królestwa.

O tym, że życie króla nie jest usłane jedynie różami, Karol przekonał się jeszcze przed koronacją. Spacerując po ulicach Luton i Yorku pod koniec 2022 roku, został obrzucony jajkami. W obu przypadkach sprawcy chybili celu. W obu zostali szybko ujęci i okazali się dwudziestoparolatkami, niechętnymi nie tyle samemu Karolowi, co monarchii brytyjskiej w ogóle. Kilkudziesięciosekundowe nagrania z tych zajść robiły w sieci furorę jako humorystyczne filmiki: nie co dzień przecież król obrzucany jest jajkami. Ale te zdarzenia pokazały też, że brytyjska monarchia straciła już przynależny jej niegdyś status niemal świętości. Monarchia? Nie, dziękuję Obserwując przygotowania do koronacji Króla Karola III można było odnieść wrażenie, że Brytyjczycy uwielbiają monarchię. Zwłaszcza jej bogaty rytualizm. Jednak przeprowadzony niedawno przez Narodowe Centrum Badań Społecznych sondaż wskazał, że tylko dla jednej trzeciej mieszkańców Wielkiej Brytanii monarchia jest „bardzo ważna”. Wśród najmłodszych, osób do 34 roku życia, ten odsetek wyniósł 12 proc.To najniższe wyniki od czasu, gdy w latach 80. zaczęto sprawdzać nastawienie Brytyjczyków do monarchii. Wpływ na coraz niższe notowania dworu miały m.in. skandale obyczajowe i rodzinne perypetie członków rodziny królewskiej. W tym Karola, któremu w latach 90. sympatię odbierały perypetie rodzinne.