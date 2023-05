Co podano na przyjęciu u Karola i Kamili? Jan Lubomirski-Lanckoroński zdradził szczegóły

3 maja Jan Lubomirski-Lanckoroński był gościem na przyjęciu koronacyjnym odbywającym się w ogrodach Pałacu Buckingham. W programie Gość Radia ZET opowiedział o tym, jak wyglądała wizyta u króla Karola III i królowej Kamili.

– Na tym wydarzeniu były tłumy, bo to było kilka tysięcy osób w ogrodach Pałacu Buckingham. Ja się śmieję, myśmy dostali tzw. magiczną – czerwoną karteczkę z możliwością wejścia do tzw. royal tent – zaczął.

Jan Lubomirski-Lanckoroński mówił, że razem z małżonką miał okazję porozmawiać nawet kilkukrotnie z królową i z królem Karolem III. – A także z księciem Edynburga oraz z bardzo przychylnym Polakom, można powiedzieć polonofilem, księciem Kentu – dodał. – Książę Kentu ma syna, który również uczy się polskiego. To niesamowite, bo kiedyś podczas spotkania starał się mówić właśnie po polsku. Rodzina królewska jest bardzo przychylna Polsce i chce dużo na jej temat wiedzieć – powiedział.

Przyjęcie u króla Karola. Duże ilości Earl Grey i brytyjskie smakołyki

Gość Beaty Lubeckiej był pytany o to, co podano na przyjęciu.

– To była typowa wersja afternoon tea. Jest to wydarzenie, które moglibyśmy nazwać podwieczorkiem, ale byłoby to zdecydowanie za mało powiedziane. To wydarzenie bardzo eleganckie – mówił prezes Fundacji Książąt Lubomirskich. – W namiocie podawano herbatę i oczywiście w dużych ilościach korzystaliśmy z Earl Grey. Mało korzystaliśmy, niestety, z różnych wspaniałych smakołyków. Choćby słynnych brytyjskich kanapek na miękkim chlebie. Są przekładane wszystkim, co się da – od łososia, przez sery, szynki itd. – opowiadał.

Dodał, że najwspanialsze rzeczy serwowano na bufetowym stole. – Ciasta, różnego rodzaju scones (angielskie bułeczki na słodko podawane podczas herbaty popołudniowej– red.) – Ale trochę nie mieliśmy czasu na te wspaniałe rzeczy, spędzaliśmy czas głównie na rozmowach – zaznaczył.

Zapytany o to, czy król Karol III ma tremę przed koronacją, odparł. – Na pewno nie ma tremy. Natomiast myślę, że jest zmęczony – powiedział o próbach trwających przed uroczystą koronacją 6 maja.

