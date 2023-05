Jewgienij Prigożyn zapowiedział opuszczenie Bachmutu. Jest reakcja Ukrainy

Jewgienij Prigożyn za pośrednictwem biura prasowego należącego do niego firmy Concord zamieścił nagranie, w którym poinformował o wycofaniu Grupy Wagnera z Bachmutu po 10 maja. Założyciel prywatnej firmy wojskowej tłumaczył, że kontynuowanie walk jest niemożliwe z uwagi na niedobory amunicji. Prigożyn wspomniał również o potrzebie „wylizania ran” przez jego bojowników. Szef Grupy wskazał, że winnym tej sytuacji jest rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Ukraina odpowiada na oświadczenie Jewgienija Prigożyna. „Informacje dla mało wymagających odbiorców”

Na wpis Prigożyna pośrednio odpowiedział Mychajło Podolak. Doradca Wołodymyra Zełenskiego ocenił, że informacje kolportowane przez szefa Grupy Wagnera, rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa czy byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa są skierowane do „mało wymagającego rosyjskiego odbiorcy”.

Współpracownik ukraińskiego przywódcy kontynuował, że komunikaty rosyjskich polityków „nie mają nic wspólnego z realiami wojny” i wskazują, że ich autor zazwyczaj jest mocno obciążony psychicznie. „Prawdziwe informacje o wojnie oraz Bachmucie znajdują się tylko w raportach ukraińskich wojskowych” – podsumował swój wpis Podolak.

Ukraina chce pokrzyżować plany Rosji przed symbolicznym dniem. Uderzenie w Grupę Wagnera

Do słów Prigożyna nawiązała również Hanna Maliar. Wiceminister obrony Ukrainy oceniła, że rosyjscy okupanci robią wszystko, aby przejąć kontrolę nad Bachmutem do 9 maja. To dla Rosjan szczególna data, bo obchodzą wówczas Dzień Zwycięstwa – święto państwowe upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie i wygraną Aliantów nad nazistowskimi Niemcami.

Aby uświetnić obchody, rosyjscy okupanci ściągają do Bachmutu najemników z Grupy Wagnera z innych regionów. Bojownicy prywatnej firmy wojskowej Prigożyna są z kolei zastępowani oddziałami szturmowymi walczącymi w okolicy Bachmutu. Maliar zaznaczyła, że ukraińska armia uniemożliwia Rosjanom przełamanie obrony. W wyniku ostrzału artyleryjskiego zniszczone zostały składy amunicji Wagnerowców.

