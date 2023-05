Koronacja Karola III. 6 maja nie tylko on włoży koronę. Przedstawiamy plan uroczystości

Choć koronacja Karola III na króla Wielkiej Brytanii nastąpi w południe w sobotę 6 maja, przygotowania do niej rozpoczęto niedługo po pogrzebie królowej Elżbiety II. W ten sposób opracowane zostało widowisko, które dziś zobaczy cały świat. Zgodnie z życzeniem Elżbiety II, tego dnia korona spocznie nie tylko na głowie jej syna, ale także jego małżonki. Camilla otrzyma bowiem tytuł królowej, a nie królewskiej małżonki, jak to bywało w przypadku żon poprzednich królów.

Koronacja Karola III. Kiedy król włoży na głowę koronę?

W sobotę 6 maja oczy poddanych i widzów z całego świata będą skupione na Londynie, a w szczególności na Opactwie Westminsterskim. To tam odbędą się centralne uroczystości koronacyjne Karola III. Uroczystości poprowadzi arcybiskup Canterbury. „Nabożeństwo będzie odzwierciedlało rolę monarchy obecnie, zarazem spoglądając w przyszłość, jednocześnie będąc zakorzenionym w wieloletnich tradycjach i ceremoniale” – zapowiedział Pałac Buckingham.

Karol III wraz z małżonką przemieści się do opactwa w procesji, która wystartuje około godziny 11:20 (10:20 BST – brytyjskiego czasu letniego). Pochód przejdzie z Pałacu Buckingham przez reprezentacyjną aleję – The Mall, następnie pod budynkiem w kształcie łuku – Admiralty Arch, a później przez ulicę Whitehall do Opactwa Westminsterskiego. Od godz. 7 na trasie będą mogły ustawiać się tłumy osób chcących towarzyszyć monarsze w tym ważnym dniu. Pochód ma dotrzeć na miejsce przed godziną 12 (11 w Londynie), kiedy to rozpocznie się właściwa ceremonia

Ceremonia w Opactwie Westminsterskim

W nabożeństwie wezmą udział zaproszeni goście, głowy państw, przedstawiciele innych monarchii i członkowie rodziny królewskiej. Wśród towarzyszących królowi paziów będzie książę George, syn Williama i Kate. Pojawią się także wnuki Camilli. Brytyjska telewizja BBC spekuluje, że król wybierze na dzień koronacji mundur wojskowy, a nie bogato zdobione szaty, w których w poprzednich wiekach występowali monarchowie Wielkiej Brytanii.

Ceremonia koronacyjna będzie składała się z pięciu etapów: przedstawienia ludowi nowego króla, jego przysięgi, namaszczenia na głowę Kościoła anglikańskiego, inwestytury i intronizacji. Za najważniejsze uznaje się dwa ostatnie – są to bowiem fizyczne założenie korony św. Edwarda na głowę Karola III i objęcie tronu przez nowego władcę. O symbolice i przebiegu wszystkich etapów informowaliśmy szczegółowo we „Wprost”.

Król i królowa pozdrowią poddanych

Po koronacji Karola III w ramach skromniejszego ceremoniału koronę przyjmie także Camilla. Następnie nowi król i królowa Wielkiej Brytanii otrzymają komunię z rąk arcybiskupa Canterbury. Karol i Camilla udadzą się następnie do kaplicy św. Edwarda, gdzie król zdejmie używaną wyłącznie podczas koronacji koronę i założy inną – brytyjską koronę państwową (Imperial State Crown). Przy dźwiękach hymnu para opuści opactwo.

O godz. 15 (14 w Wielkiej Brytanii) Karol i Camilla powrócą karetą do Pałacu Buckingham. W pochodzie będzie im towarzyszyć około 4 tys. członków brytyjskiej armii. Około pół godziny później nowy król ma pokazać się poddanym z balkonu Pałacu Buckingham. Towarzyszyć będą mu członkowie najbliższej rodziny.

Gdzie oglądać koronację króla Karola III?

Koronację Karola III będzie można śledzić za pośrednictwem telewizji i internetu. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się o godzinie 12.00 czasu polskiego, natomiast w telewizji relacje rozpoczną się nieco wcześniej. Już od godziny 11.15 w TVP1 będzie można śledzić pierwsze informacje z Londynu. Koronację króla Karola III będzie można też oglądać na TVP Info, Polsat News, a także TVN24.

W przypadku braku możliwości oglądania transmisji telewizyjnej koronację króla Karola III będzie można też zobaczyć online. Taką opcję umożliwi serwis TVN24 GO. Wydarzenie będzie też transmitowane w serwisie Youtube przez kanały BBC czy Sky News oraz oficjalny profil rodziny królewskiej – The Royal Family. W tym wypadku transmisja będzie dostępna w języku angielskim.

