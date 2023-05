Książę Harry zmarginalizowany podczas koronacji Karola III. Dlaczego nie będzie Meghan Markle?

Koronacja Karola III na króla Wielkiej Brytanii to jedno z większych wydarzeń w rodzinie królewskiej. Jeszcze miesiąc temu nie było jednak pewne, czy tego dnia ojcu będą towarzyszyli obaj synowie: Harry i William.

Książę Harry na koronacji ojca. Media o powodach

Wszystko za sprawą rozłamu wśród royalsów, do którego doszło po ślubie Harry’ego z Meghan Markle. Sytuację zaostrzyły oskarżenia rzucane w mediach przez parę oraz publikacja autobiografii Harry’ego pod tytułem „Ten drugi”.

W zeszłym miesiącu Pałac Buckingham oficjalnie uciął jednak spekulacje, informując, że książę Harry przyjedzie do Londynu na koronację ojca. Od razu zaznaczono też, że nie będzie mu towarzyszyła Meghan Markle. „Księżna Sussex pozostanie w Kalifornii z księciem Archie i księżniczką Lilibet" – wskazano w oświadczeniu.

O kulisach decyzji Harry’ego dotyczącej pojawienia się na koronacji ojca pisze „The Telegraph”. „Pomimo burzliwych kilku miesięcy, Harry jest świadomy, że historyczna okazja będzie ogromnie ważna dla króla” – tłumaczą dziennikarze. Informator brytyjskiego dziennika twierdzi, że księciu Sussex chodzi o „pokazanie się, okazanie wsparcia i obecność dla ojca”. – To była bardzo osobista decyzja, a nie PR-owa – twierdzi informator.

Dziennikarze zaznaczają, że nie można jednak oczekiwać, by przyjazd Harry’ego na koronację stanowił przełom w jego stosunkach z ojcem albo bratem. „Przepaść między braćmi jest tak duża, że wiele źródeł twierdzi, że nie widzi szans na możliwość naprawy relacji” – czytamy w „The Telegraph”.

Dlaczego na koronacji nie będzie Meghan Markle?

Dlaczego w Londynie nie pojawi się Meghan? Media piszą o co najmniej dwóch powodach. Pierwszy – to bardziej oficjalne wytłumaczenie. Tego samego dnia, gdy odbywa się koronacja, mają miejsce 4. urodziny księcia Archiego, syna Meghan i Harry’ego. Amerykance zależało na tym, by spędzić ten dzień z dzieckiem w ojczyźnie.

Nieoficjalnie mówi się, że para miała też zrezygnować ze wspólnego przyjazdu ze względu na kontrowersje. Sussexowie chcieli uniknąć „przyciągania negatywnej uwagi” po tym, jak wywołali skandal w łonie rodziny królewskiej. Głośno mówiło się o napiętych relacjach Meghan z księżną Kate, która wraz z Williamem będzie tego dnia odgrywać ważną rolę.

Harry na marginesie. Założy mundur?

Brytyjskie media podkreślają, że obecność Harry’ego na koronacji ojca nie oznacza jego dużego zaangażowania w samą ceremonię. Młodszy syn króla, w przeciwieństwie do Williama, nie weźmie udziału w zwyczajowym hołdzie składanym władcy. Harry ma zasiąść wśród dalszej rodziny.

Media spekulują, że książę nie pojawi się także na balkonie, gdy po koronacji Karol III z rodziną będzie pozdrawiał zebranych przed Pałacem Buckingham. Nie wiadomo ostatecznie, na jaki strój zdecyduje się książę Sussex, ale zdaniem „The Telegraph”, wydaje się mało prawdopodobne, by założył mundur.

