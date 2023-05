NA ŻYWO: Koronacja króla Karola III. Relacja z uroczystości w Londynie

Po 70 latach Wielka Brytania ponownie jest świadkiem koronacji. Elżbietę II zastępuje na tronie jej najstarszy syn, Karol III. Choć 73-latek od śmierci matki stoi na czele monarchii brytyjskiej, dopiero w sobotę 6 maja formalnie zasiądzie na tronie.

Koronacja Karola III – relacja na żywo

Uroczystość koronacji została starannie zaplanowana w duchu tradycji, ale też z elementami nowoczesności. Aby wszystko wypadło jak najlepiej, w ostatnich dniach w Londynie prowadzone były próby z udziałem głównych zainteresowanych. Plan głównych uroczystości został rozpisany na ponad trzy godziny.

Zapraszamy do śledzenia relacji z tych wydarzeń.

11:17 Tak prezentuje się dziś Pałac Buckingham o reprezentacyjna aleja The Mall, którą już za kilka minut przejdzie procesja z królem Karolem III.



twitter.com 11:13 Do Opactwa Westminsterskiego przyjeżdżają byli premierzy Wielkiej Brytanii i inni goście: głowy państw i przedstawiciele monarchii. 11:07 Procesja z udziałem Karola i Camilli wyruszy o godz. 11:20. Orszak zbiera się przed Pałacem Buckingham. 11:03 Nowego króla czeka szereg wyzwań, o których piszemy szerzej poniżej:



Strajki, secesje i niesforni poddani. Oto lista problemów króla Karola III 10:55 Przed Pałacem Buckingham zbierają się już przedstawiciele oddziałów, które będą eskortowały króla w drodze do opactwa. Mimo deszczowej pogody, wzdłuż The Mall zgromadziły się tłumy.

Goście czekają już w katedrze, gdzie trwa koncert poprzedzający koronację. 10:52 Rodzina królewska przypomina, że od ponad tysiąca lat koronacje odbywają się w Opactwie Westminsterskim. Tak samo będzie w przypadku Karola III, który przyjmie koroną z rąk arcybiskupa Canterburry.



twitter.com 10:45 Wszystkie miejsca zaplanowane dla widzów w Londynie, zostały już zapełnione.



twitter.com 10:33 Podczas koronacji Polskę reprezentować będą Andrzej Duda z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą.



twitter.com 10:02 Podczas koronacji Karola III każdy szczegół będzie miał znaczenie. O kulisach piszemy poniżej:



Tak będzie wyglądała koronacja Karola III. Nie zabraknie odstępstw od tradycji

Harmonogram koronacji Karola III

Ceremonię rozpoczyna o godzinie 11:20 (10:20 BST – brytyjskiego czasu letniego) procesja, w której Karol III wraz z małżonką przemieści się do opactwa Westminsterskiego. Pochód przejdzie z Pałacu Buckingham przez reprezentacyjną aleję – The Mall, następnie pod budynkiem w kształcie łuku – Admiralty Arch, a później przez ulicę Whitehall do Opactwa Westminsterskiego. Królowi towarzyszyć będą tłumy londyńczyków i przyjezdnych.

Pochód ma dotrzeć na miejsce przed godziną 12 (11 w Londynie), kiedy to rozpocznie się właściwa ceremonia. Uroczystość składa się z pięciu etapów: przedstawienia ludowi nowego króla, jego przysięgi, namaszczenia na głowę Kościoła anglikańskiego, inwestytury i intronizacji. Za najważniejsze uznaje się dwa ostatnie – są to bowiem fizyczne założenie korony św. Edwarda na głowę Karola III i objęcie tronu przez nowego władcę. O symbolice i przebiegu wszystkich etapów informowaliśmy szczegółowo we „Wprost”.

Król i królowa pozdrowią poddanych

Po koronacji Karola III na królową koronowana zostanie Camilla. Następnie nowi król i królowa Wielkiej Brytanii otrzymają komunię z rąk arcybiskupa Canterbury, a później udadzą się do kaplicy św. Edwarda, gdzie król zdejmie używaną wyłącznie podczas koronacji koronę i założy inną – brytyjską koronę państwową (Imperial State Crown). Przy dźwiękach hymnu para opuści opactwo.

O godz. 15 (14 w Wielkiej Brytanii) Karol i Camilla powrócą karetą do Pałacu Buckingham. W pochodzie będzie im towarzyszyć około 4 tys. członków brytyjskiej armii. Około pół godziny później nowy król ma pokazać się poddanym z balkonu Pałacu Buckingham. Towarzyszyć będą mu członkowie najbliższej rodziny, choć prawdopodobnie zabraknie wśród nich księcia Harry'ego.

