Telewizja pokazywała ją częściej niż królową Kamilę. Kim jest „kobieta z mieczem”?

Sobota 6 maja to historyczny moment w Wielkiej Brytanii. W czasie koronacji Karola III niezwykle ważną rolę odegrał książę William, który założył ojcu symboliczny element szaty, a następnie uklęknął przed ojcem i trzymając złożone dłonie, ślubował mu wierność.

Wyjątkowo odpowiedzialne zadanie podczas koronacji otrzymał najstarszy wnuk Karola III. Książę George pełnił funkcję królewskiego pazia. 9-latek trzymał poły królewskiego płaszcza od momentu przekroczeniu progu Opactwa Westminsterskiego aż do samego ołtarza.

Penny Mordaunt, czyli „kobieta z mieczem”

Niezwykle ważną rolę odegrała także Penny Mordaunt. Wystąpiła jako przewodnicząca Tajnej Rady i to właśnie ona niosła XVII-wieczny Miecz Stanu (symbolizujący władzę królewską, obowiązki i cnoty rycerskie) dla króla. W całej historii brytyjskiej monarchii jest to pierwszy taki przypadek, gdy zaszczyt ten przypadł kobiecie.

W czasie ceremonii w Opactwie Westminsterskim polityk dokonała tradycyjnej wymiany Miecza Stanu i wysadzanego klejnotami Miecza Ofiarnego. Ten drugi do świątyni wniosła podoficer Amy Taylor. Do końca nabożeństwa Penny Mordaunt musiała dzierżyć miecz w dłoniach. Nie było to najłatwiejsze zadanie, ponieważ ważny on ponad 3,6 kg.

Koronacja Karola III. Kim jest Penny Mordaunt?

Penny Mordaunt jest brytyjską polityk. Od wielu lat należy do Partii Konserwatywnej. Od 2010 roku zasiada w parlamencie. Dwukrotnie (bez powodzenia) ubiegała się o stanowisko premiera: przegrała najpierw z Liz Truss, a następnie z obecnym premierem Rishi Sunakiem. Jest również rezerwistką Królewskiej Marynarki Wojennej i pierwszą kobietą, która sprawowała funkcję ministra sił zbrojnych Wielkiej Brytanii.

Przed koronacją Karola III opowiadała mediom, że przygotowuje się do swojej wyjątkowej roli ćwicząc pompki. Powód? Miecz Stanu musi być noszony równolegle w stosunku do ciała, a więc jest to idealne ćwiczenie treningowe.

Podczas uroczystości w Opactwie Westminsterskim uwagę przykuła także stylizacja polityk. Miała na sobie suknię z peleryną i haftowanymi złotymi paprociami, które odnoszą się do motywu Tajnej Rady. Strój miał kolor o nazwie „posejdon” i nawiązuje do okręgu wyborczego Penny Mordaunt – Portsmouth.

Czytaj też:

„Strażnik krów”, aktor serialowy i pogodynek. Takie oblicze Karola III zna niewieluCzytaj też:

Światowi przywódcy i royalsi. Tak prezentowali się goście na koronacji Karola III