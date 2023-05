Trzy dni świętowania koronacji Karola III. W planach m.in. wyjątkowy lunch i koncert w Windsorze

W niedzielę 7 maja w ramach akcji Big Lunch od godziny 12 Brytyjczycy będą organizować w swoich domach królewskie obiady i spotkania z sąsiadami. Specjalny lunch zostanie także zorganizowany w siedzibie premiera przy Downing Street nr 10. Rishi Sunak chce ugościć grupę wolonatriuszy z całego świata. Pomysł Big Lunch został zainicjowany przez Eden Project, organizację, której Camilla Parker-Bowles patronuje od 2013 roku.

Para królewska po konsultacji z królewskim szefem kuchni, Markiem Flanaganem wybrała quiche koronacyjny (ang. Coronation Quiche) na danie, które ma być serwowane na lunchu koronacyjnym. Danie to opisywane jest jako połączenie chrupiącego, lekkiego ciasta z delikatnym smakiem szpinaku, bobu i świeżego estragonu.

Tego samego dnia na zamku w Windsorze odbędzi się wielki koncert z udziałem Karola III i królowej Kamili. Oprócz brytyjskiego monarchy występom gwiazd będzie się przysłuchiwać publiczność. Na kocert sprzedano 10 tys. biletów, a wydarzenie pokaże 57 stacji telewizyjnych.

W trakcie imprezy zaśpiewają m.in. Lionel Richie, Katy Perry, Take That, Andrea Bocelli, Sir Bryan Terfel i Freya Ridings. Poza koncertem gwiazd, zaplanowano również występ 300-osobowego Chóru Koronacyjnego złożonego z członków, chórów i grup wokalnych, pochodzących z czterech państw wchodzących w skład Wielkiej Brytanii. Podczas koncertu w najważniejszych miejscach w kraju pojawią się spektakularne iluminacje świetlne.

Świętowanie koronacji króla zakończy się w poniedziałek 8 maja. Ten dzień jest dla wszystkich Brytyjczyków wolny od pracy, ponieważ ogłoszono go świętem państwowym. W zamian obywatele będą mogli wziąć udział w lokalnych imprezach organizowanych w ramach akcji The Big Help Out, która ma promować wspieranie lokalnych społeczności.

Bohaterami akcji mają być wolontariusze z Royal Voluntary Service oraz harcerze. Jak tłumaczyli przedstawiciele Pałacu Buckingham, taki dzień ma być wyrazem podziękowania i wdzięczności dla wszystkich, którzy na co dzień angażują się w działalność charytatywną i wolontariat.