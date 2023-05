Karol III nie krył wzruszenia po słowach Williama. „Tato, wszyscy jesteśmy z ciebie dumni”

W sobotę 6 maja oczy całego świata były zwrócone na Londyn. W Opactwie Westminsterskim Karol III został oficjalnie koronowany. W uroczystościach wzięło udział blisko 100 przywódców z całego świata, a także członków rodzin królewskich oraz polityków i celebrytów.

Dzień później na zamku w Windsorze zorganizowano specjalny koncert, którego wysłuchało ponad 20 tysięcy widzów. Wśród publiczności nie mogło zabraknąć króla i królowej oraz księcia Williama z żoną Kate i dziećmi. Starszy syn króla miał swoje 5 minut podczas wydarzenia.

Poruszające wystąpienie księcia Williama

W pewnej chwili William wyszedł na scenę i nawiązał do wykonanej przez Lionela Richiego piosenki „All Night Long”. – Chcę powiedzieć kilka słów o moim tacie, ale nie bójcie się, w przeciwieństwie do Lionela nie zajmie mi to całej nocy – oświadczył, po czym wygłosił poruszające przemówienie, w którym wspomniał także królową Elżbietę II. – Jak moja babcia powiedziała, gdy została koronowana, koronacje są deklaracją naszych nadziei na przyszłość. Wiem, że ona jest tam na górze, czule nas obserwując. Byłaby dumną matką – stwierdził syn Karola III.

Słowa Williama to przytyk pod adresem Harry'ego?

Książę dodał, że jego ojciec od przeszło 50 lat zajmuje się służeniem innym zarówno poprzez uwrażliwianie społeczeństwa na kwestie związane z ochroną środowiska, jak i działania swojej fundacji, która pomogła blisko milionowi osób. – Tato, wszyscy jesteśmy z ciebie dumni. Chcę wyrazić także swoją dumę i wdzięczność tym milionom ludzi, którzy wypełniają swoje obowiązki w mundurach, w szkołach, szpitalach. Jesteście dla nas inspiracją – zakończył.

Brytyjskie media zwracają uwagę na fakt, że słowa Williama wywołały ogromne poruszenie na twarzy Karola III. W relacjach dziennikarzy nie zabrakło także przytyków pod adresem księcia Harry'ego. Zdaniem reporterów słowa „służba” i „obowiązek”, które przewijały się w wystąpieniu starszego syna króla to ewidentna aluzja pod adresem młodszego brata, który zrzekł się królewskich obowiązków.

