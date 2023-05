Niepokojące wieści z Norwegii. Król Harald V w szpitalu

86-letni norweski monarcha w ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi. Tym bardziej niepokojące były informacje, że Harald V po raz kolejny trafił do szpitala. Okazało się, że przyczyną hospitalizacji króla Norwegii była infekcja

„U króla zdiagnozowano infekcję, której leczenie wymaga hospitalizacji, w związku z czym pozostanie w szpitalu przez kilka najbliższych dni” – poinformowało biuro prasowe Pałacu Królewskiego w Oslo. W komunikacie podkreślono, że stan, przebywającego w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, monarchy jest stabilny.

Część obowiązków przejął następca tronu

W związku z problemami zdrowotnymi Harald V był zmuszony zrezygnować z obecności na uroczystości upamiętniającej kapitulację hitlerowskich Niemiec i zakończenie II wojny światowej. W zastępstwie króla na wydarzeniu pojawił się jego syn Haakon. Następca norweskiego tronu w minionych latach przejął od ojca znaczną część jego obowiązków.

Pałac Królewski poinformował, że absencja króla podczas uroczystości jest, jak na razie, jedyną zmianą w programie jego aktywności na najbliższe tygodnie.

Zdrowie Haralda od dłuższego czasu budzi niepokój Norwegów przywiązanych do instytucji monarchii. W ostatnich miesiącach król kilkukrotnie trafiał do szpitala i był widziano go poruszającego się o kulach. W szpitalu przebywał w grudni i w kwietniu, kiedy wystąpiła u niego silna gorączka. Uprzednio hospitalizowany był również z powodu nowotworu, który zaatakował jego pęcherz, a także z uwagi na problemy z zastawką serca.

