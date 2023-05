Pałac Buckingham odsłonił karty. Tak wyglądają pierwsze oficjalne portrety króla i królowej

W sobotę 6 maja odbyła się koronacja króla Karola III. Uroczystości rozpoczęły się po godz. 11:20 (10:20 czasu londyńskiego). Wtedy z Pałacu Buckingham wyruszyła procesja, w której monarcha wraz z małżonką przemieścił się do Opactwa Westminsterskiego. Pochód przejechał przez reprezentacyjną aleję – The Mall, następnie pod budynkiem w kształcie łuku – Admiralty Arch, a później przez ulicę Whitehall do Opactwa Westminsterskiego. Królowi towarzyszyły tłumy londyńczyków i przyjezdnych. Gości nie zniechęcała pogoda: deszcz i brak słońca.

Koronacja króla Karola III. „Trzeba mu dać kredyt zaufania”

– Trzeba królowi życzyć powodzenia i wytrwania. Będzie mu potrzeba dużo zdrowia i energii, bo monarcha prowadzi naprawdę intensywny tryb życia. Karol III jest już starszym człowiekiem, który dawno powinien być na emeryturze, a on – tak naprawdę – dopiero zaczyna swoją drogę zawodową. Trzeba mu dać kredyt zaufania. Ale pamiętajmy też, że choć na pewno nie jest mu łatwo, to źle nie ma – powiedziała dr Wioletta Wilk-Turska w wywiadzie dla „Wprost”.

Ekspertka ds. monarchii brytyjskiej w ten sposób odpowiedziała na pytanie, czy Karol III podoła zadaniu, które przed nim stoi, mimo że ciąży mu nie tylko jego własna przeszłość, ale jednocześnie legenda jego matki.

Pierwsze oficjalne portrety króla i królowej

Dwa dni po koronacji wciąż jest głośno o wydarzeniu, które zdominowało nagłówki nie tylko brytyjskich gazet, ale również otwierało serwisy informacyjne wielu telewizji na świecie. W poniedziałek 8 maja Pałac Buckingham opublikował pierwszy oficjalny portret Karola III po uroczystości koronacji. Monarcha prezentuje się z insygniami władzy i w uroczystym stroju.

Ale to nie koniec niespodzianek dla fanów rodziny królewskiej. Opublikowany został również portret królowej Camilli, która została uwieczniona w pozycji stojącej, w długiej sukni i z koroną na głowie. Autorem obu portretów jest Hugo Burnand.

