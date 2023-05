Napięcie w stosunkach chińsko-kanadyjskich. Pekin wydala dyplomatkę

W poniedziałek Kanada ogłosiła, że wydala chińskiego dyplomatę Zhao Wei i nakazuje mu opuszczenie kraju. Dzień później, we wtorek, Chiny w odwecie nakazały usunięcie z placówki dyplomatycznej konsul Kanady Jennifer Lynn Lalonde. Teraz oboje są określani jako „persona non grata”, czyli niepożądana osoba i mają po pięć dni na opuszczenie krajów. „Chiny zastrzegają sobie prawo do dalszej reakcji” – napisał w oświadczeniu Pekin.

Kanada kontra Chiny

Podstawą do wydalenia chińskiego dyplomaty przez Ottawę był opublikowany przez Globe and Mail raport kanadyjskiego wywiadu, z którego wynikało, że dyplomata Zhao Wei zbierać miał informacje o jednym z konserwatywnych kanadyjskich posłów Michealu Chongu i jego hongkońskiej rodzinie.

Według opublikowanych danych, chodzić miało o odstraszenie posła od „antychińskich stanowisk”. W 2021 roku poseł złożył w parlamencie wniosek, o uznanie traktowania przez Pekin Ujgurów, mniejszości etnicznej pochodzenia tureckiego w Chinach, za ludobójstwo. Na rzucone wówczas oskarżenia Chiny zaprzeczyły i nałożyły sankcje na Chungu.

– Kanada nie będzie tolerować żadnej formy ingerencji w sprawy wewnętrze – powiedziała w poniedziałek kanadyjska minister spraw zagranicznych Mélanie Joly. – Decyzja została podjęta po dokładnym rozważeniu wszystkich czynników w grze – skomentowała wydalenie chińskiego dyplomaty Joly.

Szpiegostwo, oszustwo, Huawei

Pierwsze pogorszenie stosunków pomiędzy państwami nastąpiło w 2018 roku, kiedy to Kanada zatrzymała dyrektora wykonawczego Huawei Technologies Menga Wanzhou w związku z oszustwem w Stanach Zjednoczonych. W odpowiedzi na to działanie, Chiny aresztowały dwóch Kanadyjczyków pod zarzutem szpiegostwa. Wówczas Ottawa oskarżała Pekin o wykorzystywanie zatrzymanych jako więźniów politycznych. Cała trójka wypuszczona została w 2021 roku.

