Tajemnicza kobieta na oficjalnym portrecie koronacyjnym. Do złudzenia przypomina Elżbietę II

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Wielkiej Brytanii, czyli koronacja króla. Pałac Buckingham opublikował już oficjalne portrety koronacyjne: Karola III, Camilli Parker-Bowles oraz pary królewskiej z najbliższymi członkami rodziny. Uwagę internautów zwróciła kobieta stojąca po prawej stronie zdjęcia. Zdaniem komentatorów do złudzenia przypomina ona Elżbietę II.

twitter

Kim jest tajemnicza kobieta na portrecie koronacyjnym Karola III?



„The Telegraph” wyjaśnia, że podobieństwo do zmarłej królowej nie jest przypadkowe. Kobieta na zdjęciu to księżniczka Alexandra Ogilvy, kuzynka byłej brytyjskiej monarchini. Lady Ogilvy urodziła się w 1936 roku i jest wnuczką króla Jerzego V. Zanim wzięła ślub z Angusem Ogilvy'm była znana jako księżniczka Alexandra z Kentu. To właśnie ona dostąpiła zaszczytu, którym niewielu może się pochwalić: nie tylko uczestniczyła w ceremonii ślubnej Elżbiety II z księciem Filipem, ale pełniła również rolę druhny.

Księżniczka Alexandra – kim jest?

Choć w linii sukcesji do tronu zajmuje dopiero 56. miejsce, jej relacje z royalsami zawsze były bardzo bliskie. Jej ojcem jest książę Kentu, jeden z młodszych braci Jerzego VI. Jej matką była księżniczka Marina z Grecji i Danii. Alexandra była pierwszą brytyjską księżniczką w historii, która uczęszczała do zwyczajnej szkoły, Heathfield School, niedaleko Ascot.

Księżniczka Alexandra gdy była młodsza, jest bardzo aktywnym członkiem rodziny królewskiej. Jak czytamy w jej biografii, w ciągu roku brała udział nawet w 120 różnych przyjęciach. Księżniczka jest patronką lub przewodniczącą ponad 100 organizacji, z których wiele dotyczy opieki zdrowotnej i pomaga osobom dotkniętym chorobami fizycznymi lub psychicznymi.

Czytaj też:

Księcia Harry'ego zabrakło w historycznym momencie. To niejedyny „wielki nieobecny”

Czytaj też:

Poruszający moment podczas koronacji. Karol III nie krył wzruszenia