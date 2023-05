Nie opanował motocykla i wjechał w grupę na rowerach. Polski rowerzysta zginął na Majorce

Do wypadku, w którym zginął polski rowerzysta, doszło w piątek, 5 maja, na drodze Serra w gminie Pollença na Majorce. Kierowca motocykla stracił na zakręcie kontrolę nad pojazdem i wjechał na przeciwległy pas, przez co zderzył się czołowo z grupą trzech rowerzystów. Cykliści pochodzili z różnych państw. Jadący rowerami mężczyźni wyrzuceni zostali w powietrze, a motocyklista się przewrócił. Według służb ratunkowych wydarzyło się to kwadrans po godzinie piętnastej.

Trzech rannych rowerzystów

W najgorszym stanie znalazł się obywatel Polski, Andrzej Z. Doznał on poważnych obrażeń i pomimo trwających ponad dwie godziny działań pogotowia ratunkowego nie udało się uratować jego życia. Zmarł około godziny 17. Jak informują hiszpańskie media, mężczyzna był żonaty i miał dwie córki. Pozostali dwaj rowerzyści również doznali poważnych obrażeń i przetransportowani zostali do szpitala.

Kierowca zwolniony do domu

Kierujący motocyklem, Harleyem Davidsonem, jest obywatelem Hiszpanii. Mężczyzna po wypadku również trafił do szpitala, gdzie wykonano mu test na obecność alkoholu i narkotyków. Jak informuje portal Mallorca Daily Bulletin, ten drugi dał wynik pozytywny. Po krótkiej hospitalizacji został jednak zwolniony do domu, ponieważ policja nie zdecydowała się na zastosowanie aresztu tymczasowego.

Czytaj też:

Interpol i policja trzech krajów szukają informacji o 22 kobietach. Zaangażowała się aktorka z Gry o TronCzytaj też:

Premier Finlandii Sanna Marin się rozwodzi. „Nadal jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi”