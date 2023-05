W Finlandii zawalił się most. Większość z 27 rannych to dzieci

W mieście Espoo w Finlandii doszło do zerwania się mostu dla pieszych. W zdarzeniu ucierpiało 27 osób, z czego zdecydowana większość to dzieci. O katastrofie budowlanej poinformowała Agencja Reutera. Z jej depeszy wynika, iż najciężej ranni zostali przetransportowani do szpitala w Helsinkach. Ich liczba i stan nie są jeszcze znane. Lokalne media opublikowały materiały, na których zobaczyć można co najmniej pięć osób, leżących bez ruchu na ziemi. Zapewniono jedynie, że żadna z poturbowanych osób nie ma obrażeń, które zagrażałyby życiu.

Z informacji policji wynika, że kładka zawaliła się około godziny 9:30 czasu lokalnego. Ludzie spadali z wysokości kilku metrów na ulicę poniżej. Działająca na miejscu wypadku straż pożarna podała, że mostem dla pieszych tuż przed katastrofą przechodziło 40 dzieci. W akcji ratunkowej uczestniczyło kilkadziesiąt jednostek pogotowia ratunkowego i policji.

Wypadek na przedmieściach Helsinek

Espoo, gdzie doszło do wypadku, to miasto położone w południowej części Finlandii, praktycznie na przedmieściach Helsinek. Według danych z 2010 roku liczy blisko 250 tys. mieszkańców. Znajduje się tam polski konsulat honorowy, którym kieruje były wiceprezes Nokii, Stefan Widomski.

