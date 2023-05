Rosjanin uderzył we Władimira Putina. Został skazany na 5,5 kolonii karnej o zaostrzonym rygorze

Nikita Tuszkanow to były nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z miasta Mikuń w znajdującej się po zachodniej stronie Uralu Republice Komi. Mężczyzna w październiku 2022 roku skomentował wybuch na Moście Krymskim. 28-latek ocenił, że jest to „prezencik na urodziny Putlera”. To gra słów nawiązująca do nazwisk Władimira Putina oraz Adolfa Hitlera.

Ekspert rosyjskiego FSB uznał, że słowo „Putler” mogło zdestabilizować rosyjskie władze lub wpłynąć na podejmowane przez nie decyzje – poinformowało Radio Swoboda. Dzień przed eksplozją prezydent Rosji obchodził 70. urodziny. Most Krymski został osobiście otworzony przez Putina w 2018 r., cztery lata po aneksji Półwyspu Krymskiego. Niezależne rosyjskie media podkreślały, że to „ulubiony” most rosyjskiego przywódcy.

Rosjanin został ekstremistą i terrorystą za komentarze o wojnie w Ukrainie

Tuszkanow miał także umieścić kilka innych komentarzy, m.in. użyć sformułowania „aneksja okupowanych terytoriów”. Za swoją aktywność w sieci został oskarżony o publiczne usprawiedliwianie terroryzmu oraz dyskredytowanie rosyjskiej armii. W grudniu 2022 r. były nauczyciel został zatrzymany i wszczęto przeciwko niemu sprawę karną. Został umieszczony na liście ekstremistów oraz terrorystów. Od tego momentu przebywał w areszcie tymczasowym.

Podczas procesu Tuszkanow przekonywał, że bezpieczeństwu narodowemu zagrażają jedynie rosyjskie władze i wojsko. Sąd 11 maja skazał Tuszkanowa na pięć i pół roku pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. 28-latek nie może również administrować stronami internetowymi przez trzy lata po odsiedzeniu wyroku. W kwietniu 2022 r. Tuszkanow otrzymał karę administracyjną w wysokości 30 tysięcy rubli za dyskredytowanie rosyjskiej armii, ale nie podano szczegółów.

Były nauczyciel z Rosji skazany. Kolejny raz podpadł władzy

To nie pierwszy raz, kiedy o nauczycielu zrobiło się głośno – przypomniał portal rbc.ru. Opinia publiczna po raz pierwszy usłyszała o nim, kiedy w styczniu 2021 roku samotnie udał się na plac centralny w swoim rodzinnym mieście z transparentem o treści „Milcz albo giń”.

Tego dnia w całej Rosji odbywały się wiece poparcia dla rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który wcześniej został zatrzymany na lotnisku w Moskwie po powrocie do kraju. Po tym wydarzeniu Tuszkanow został poproszony o rezygnację, a w marcu 2021 r. stracił pracę za „niemoralne zachowanie”.

