Napięte relacje między royalsami. W noc przed koronacją Karol III rozmawiał z Harry'm

Wiele tygodni przez koronacją Karola III brytyjskie media zastanawiały się, czy książę Harry i Meghan Markle przylecą na uroczystości do Londynu. Po tym jak na rynku ukazała się książka „Ten drugi”, relacje między młodszym synem brytyjskiego monarchy a pozostałymi royalsami stały się jeszcze bardziej napięte.

Ostatecznie Harry pojawił się u boku ojca podczas koronacji. Meghan Markle została w Stanach Zjednoczonych ze swoimi dziećmi. BBC donosiło, że książę nie zabawił długo w Londynie. Oficjalnie miał się spieszyć do domu, aby zdążyć na urodziny syna.

Książę Harry nie uczestniczył w spotkaniach z rodziną?

Nick Bullen, redaktor naczelny True Royalty TV zdradził w rozmowie z US Weekly, że relacje między Karolem III i jego młodszym synem nadal są bardzo napięte. Dzień przed koronacją w prywatnym klubie Oswalds w Londynie odbyła się uroczysta kolacja, w której uczestniczyli wszyscy najważniejsi członkowie rodziny królewskiej. – Nie było żadnych ujęć Harry'ego, tak więc najprawdopodobniej go tam nie było. Chyba, że wszedł tylnymi drzwiami – komentował ekspert.

Szef True Royalty TV dodał, że brytyjski król miał podczas kolacji wznieść specjalny toast za wnuka – Archiego. – Sam sposób wygłoszenia toastu był niezwykle smutny. Karol III mówił że gdziekolwiek jest mały Archie. To przykre, że wnuki króla nie uczestniczą w tak ważnych chwilach – komentował.

Z opowieści Nicka Bullena wynika, że przez długi czas nikt tak naprawdę nie wiedział, jak będą wyglądały plany Harry'ego i jak długo zostanie w Londynie. – Wszyscy zdawali sobie sprawę, że zamierza wrócić do domu, ale chyba była nadzieja, że będzie uczestniczył w jakiejś rodzinnej uroczystości w pałacu – stwierdził.

Świat zapomni o Harry'm i Meghan?

Zdaniem szefa True Royalty TV postawa młodszego syna brytyjskiego króla na koronacji to ostateczny dowód na to, że relacji między royalsami nie da się już naprawić. Nick Bullen podkreślił, że książę Harry miał nie mieć żadnych interakcji z bratem Williamem i jego żoną Kate. W noc poprzedzającą koronację miał za to odbyć rozmowę w cztery oczy z Karolem III.

W opinii Nicka Bullena mimo wszystkich przeciwności rodzina królewska postanowiła iść do przodu – Dzieci Williama i Kate – Charlotte, George i Louis – stają się coraz bardziej fotogeniczne i coraz częściej pojawiają się w mediach. Z każdym rokiem, gdy będą zbliżać się do dorosłości, Sussexowie coraz bardziej będą przechodzić do historii.

