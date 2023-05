15-letnia Brytyjka oskarżona o morderstwo własnego synka po porodzie. Wstrząsające szczegóły

Przed sądem w Worcester ruszył proces obecnie 19-letniej Paris Mayo, która została oskarżona o zamordowanie swojego nowo narodzonego synka tuż po porodzie – poinformował The Guardian. Do zdarzenia doszło w marcu 2019 r. w domu rodziców nastolatki w mieście Ross-on-Wye w hrabstwie Herefordshire. Nastolatka zaczęła rodzić w salonie, podczas gdy jej rodzice znajdowali się na górze.

Następnie Mayo uderzyła dziecko w czaszkę, powodując poważny uraz głowy. Po dwóch godzinach 15-latka zdała sobie sprawę, że niemowlę wciąż żyje, więc wsadziła mu do gardła kawałki waty, aby go udusić. Następnie umieściła ciało dziecka w worku na śmieci i zostawiła go przed drzwiami wejściowymi. Następnego dnia wysłała SMS-a do swojego brata, który był w domu, aby „wyrzucił czarny worek do kosza, jak będzie wychodził, bo jest pełen brudów z zeszłej nocy”.

Do worka zajrzała jednak matka Mayo, która zobaczyła ciało i natychmiast powiadomiła służby. Podczas połączenia z dyspozytorem słychać było, jak kobieta mówi do swojej córki: „Mogłaś mi powiedzieć kochanie. Biedne dziecko. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Czy to moja wina?”.

Nastolatka powiedziała sanitariuszom, że nie wiedziała, że była w ciąży i myślała, że po prostu przytyła. Dodała, że „dziecko po prostu z niej wypadło”. Mayo w karetce miała pytać się ratowników, „czy to jej wina?”. Z kolei w szpitalu 15-latka powiedziała położnej, że „pępowina owinęła się wokół szyi dziecka”, a ono „uderzyło głową o podłogę”. Mayo miała się upewniać, czy śledczy obwiniają ją za całą sytuację.

Paris Mayo chciała celowo ukryć ciążę. Powiedziała starszej siostrze, że bała się reakcji

Rodzina i przyjaciele zauważyli, że tuż przed porodem nastolatka nosiła luźne ubrania, co miało świadczyć o tym, że chciała celowo ukryć ciążę. Mayo miała powiedzieć swojej starszej siostrze, że bała się ujawnić, że jest w ciąży. Sekcja zwłok wykazała, że dziecko urodziło się zdrowe. Watę w przełyku odkryto dopiero podczas sekcji szyi podczas autopsji. Proces ma potrwać około sześciu tygodni.

