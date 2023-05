Historyczne spotkanie prezydenta Ukrainy z papieżem. Nietypowy prezent i prośba do Franciszka

Wołodymyr Zełenski przebywa w sobotę 13 maja z wizytą we Włoszech. Prezydent Ukrainy na początek spotkał się ze swoim odpowiednikiem Sergio Mattarellą. Obaj politycy podkreślali konieczność dążenia do pokoju opartego na faktycznej sprawiedliwości.

Wołodymyr Zełenski: Kiedy zobaczycie, co zrobił Władimir Putin, to zrozumiecie, dlaczego stawiamy opór

Następnie Zełenski spotkał się z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. – Ukraina zaproponowała formułę pokoju, aby zakończyć wojnę, ale Rosja odpowiedziała rakietami i artylerią – powiedział ukraiński przywódca. – Kiedy obaczycie, co zrobiła tylko jedna osoba, Władimir Putin, to zrozumiecie, dlaczego stawiamy opór temu złu – podkreślał prezydent Ukrainy.

Kolejnym punktem Zełenskiego podczas wizyty we Włoszech było historyczne spotkanie z papieżem Franciszkiem – podał Vatican News. Pierwsze od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Wcześniej ukraiński przywódca rozmawiał z głową Kościoła katolickiego w lutym 2020 r. Spotkanie Zełenskiego i Franciszka trwało 40 minut.

Spotkanie papieża Franciszka z prezydentem Ukrainy. Tematem wojna i sytuacja humanitarna

Obaj wymienili się prezentami. Duchowny dał ukraińskiemu przywódcy małą rzeźbę z gałązką oliwną, która symbolizowała pokój, a otrzymał ikonę Matki Boskiej na kamizelce kuloodpornej. Rozmowy dotyczyły sytuacji humanitarnej i wojny. Papież podkreślił „pilną potrzebę pomocy ludziom najbardziej bezbronnym i niewinnym ofiarom” rosyjskiej agresji.

Zełenski wyjaśnił, że mówił o dziesiątkach tysięcy dzieci, które zostały deportowane do Rosji. Dodał, że trzeba dołożyć wszelkich starań, aby wróciły one do domu. Prezydent Ukrainy poprosił papieża o potępienie rosyjskich zbrodni. Mówił też o ukraińskiej formule na osiągnięcie sprawiedliwego pokoju. Zełenski zaproponował, aby Franciszek przystąpił do jego realizacji.

