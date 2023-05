Spekulacje wobec choroby Łukaszenki. Nie pojawił się publicznie od 9 maja

14 maja białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka nie wziął udziału w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Narodowej, Herbu i Hymnu. Publicznie nie widziano go od wtorku, co przyczynia się do kolejnych spekulacji na temat jego stanu zdrowia.

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka 14 maja nie wziął udziału w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Narodowej, Herbu i Hymnu, rzekomo z powodu spekulacji o złym stanie jego zdrowia. Zastąpił go premier Raman Hałouczenka, który odczytał przemówienie w imieniu Łukaszenki podczas wydarzenia w Mińsku. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka powiedział, że z niektórych informacji wynika, że białoruski przywódca ma „infekcyjno-alergiczne zapalenie mięśnia sercowego”. – Nie ma go już od czterech dni. Chory, otruty, symuluje? – zastanawiał się. – My (białoruski opozycja – red.) pracujemy nad wykonaniem planu na wypadek śmierci Łukaszenki – dodał. Na co choruje Łukaszenka? Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej Rosji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw Kostiantyn Zatulin powiedział, że samozwańczy prezydent Białorusi jest chory, ale nie ma COVID-19. – Pomimo, że zachorował uznał za swój obowiązek przyjazd do Moskwy, a następnie tego samego dnia zorganizował imprezy w Mińsku. Prawdopodobnie potrzebuje odpoczynku – to wszystko – bagatelizował Zatulin. To ostatnie z serii wydarzeń publicznych w ciągu ostatnich trzech tygodni, w których Łukaszenka nie wziął udziału, ale oficjalnego oświadczenia na temat stanu zdrowia samozwańczego przywódcy Białorusi brak. Według doniesień prasowych wieczorem 13 maja Łukaszenka przybył do szpitala w Mińsku. Gdy zbliżał się jego konwój, drogi do szpitala były zablokowane, a siły bezpieczeństwa były rozstawione wzdłuż trasy przejazdu. We wtorek 9 maja Łukaszenka opuścił Rosję bez udziału w obiedzie z Putinem w Dniu Zwycięstwa. Na lotnisku towarzyszyła mu karetka. Po przybyciu do Mińska po raz pierwszy nie mógł też przemawiać na paradzie w stolicy Białorusi, a na zdjęciu sprawia wrażenie znacznie osłabionego. Instytut Studiów nad Wojną odnotował, że biuro Łukaszenki nie zaktualizowało swojego tygodniowego harmonogramu o żadne wydarzenia od czasu jego wizyty w Moskwie 9 maja. Czytaj też:

