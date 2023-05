Eksplozja w hiszpańskim miasteczku. Służby wiążą ją z „przemocą na tle płciowym”

Incydent miał miejsce we wtorek około godziny 17.30 czasu lokalnego w rybackiej miejscowości Orio w północnej Hiszpanii, w pobliżu granicy z Francją – poinformował rzecznik baskijskiego Regionalnego Departamentu Bezpieczeństwa. W pierwszej chwili pojawiły się doniesienia o strzelaninie, ale służby potwierdziły, że doszło do wybuchu

Eksplozja w Hiszpanii. Zginęły dwie osoby

Początkowo nie było też informacji o ofiarach. Później departament przekazał jednak, że w wyniku eksplozji zginęły dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Według serwisu noticiasdealava.eus ofiary w przeszłości były w związku, ale niedawno się rozstali. Hiszpańskie media podały, że ranna mogła też zostać jedna osoba – przypadkowy przechodzień.

Agencja informacyjna EFE poinformowała, powołując się na źródła policyjne, że według wstępnych ustaleń śledczych eksplodowała paczka należąca do jednej z ofiar. Do wybuchu doszło na ławce przy chodniku, w pobliżu placu zabaw. Serwis cronicavasca.elespanol.com podał, również powołując się na nieoficjalne ustalenia, że mogło dojść do wybuchu bomby domowej roboty w chwili, gdy jedna z osób otworzyła paczkę.

W tle podejrzenia o przemoc

Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widać ciała przykryte białym materiałem i służby pracujące na miejscu zdarzenia.

Szef Kraju Basków Inigo Urkullu odnosząc się do incydentu, napisał o „tragicznym wydarzeniu rzekomo spowodowanym przemocą na tle płciowym”. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów.

Czytaj też:

Silna eksplozja w centrum Mediolanu. Klika samochodów w płomieniachCzytaj też:

Sprawa zgwałconej 11-latki wstrząsnęła Hiszpanią. Rodzina opuszcza miasto po groźbach