Znamy termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. Podano datę

O dacie wyborów poinformowała szwedzka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się od 1979 roku, co pięć lat. Ostatnie zostały przeprowadzone w dniach 23–26 maja 2019 roku. Kolejny raz Europejczycy pójdą do urn od 6 do 9 czerwca przyszłego roku.

Z dniem 1 lutego 2020 roku liczba i podział miejsc w Parlamencie zmieniła się w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.

Mniej europosłów po brexicie. Redystrybucja mandatów

Od 1 lutego Parlament Europejski liczy 705 posłów w porównaniu z 751 (maksimum dozwolone na mocy traktatów UE) przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE 31 stycznia 2020 roku.

Spośród 73 mandatów Wielkiej Brytanii w Parlamencie Europejskim 27 zostało rozdzielonych między państwa członkowskie, a pozostałych 46 utrzymanych w rezerwie na wypadek przyszłych rozszerzeń UE. Na nowym podziale mandatów nikt nie stracił. Niektóre z państw zyskały od jednego do pięciu miejsc, zgodnie ze zmianami demograficznymi, które w nich zaszły na przestrzeni lat. Po brexicie Polska zyskała jeden dodatkowy mandat.

Nowy podział uwzględnia wielkość populacji państw członkowskich, a także konieczność zapewnienia minimalnego poziomu reprezentacji obywateli europejskich mniejszym państwom.

Procedury wyborów do Parlamentu Europejskiego są regulowane zarówno prawodawstwem europejskim, które ustanawia przepisy wspólne dla wszystkich państw członkowskich, jak i szczegółowymi przepisami krajowymi, różnymi w poszczególnych państwach. Mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie można łączyć z licznymi funkcjami, m.in. członka rządu państwa członkowskiego, członka Komisji, sędziego, rzecznika generalnego lub sekretarza Trybunału Sprawiedliwości.

Wiek uprawniający do głosowania wynosi 18 lat we wszystkich państwach członkowskich oprócz Austrii i Malty (16 lat) oraz Grecji (17 lat).

