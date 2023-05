Wybuch na Krymie. Dźwięk eksplozji słyszano w sąsiednich wioskach

Na Krymie o godz. 8.20 czasu lokalnego miała miejsce eksplozja. Sabotażyści wysadzili linię kolejową w obwodzie symferopolskim – poinformował kanał Mash. To spowodowało wykolejenie się ośmiu wagonów ze zbożem, z czego pięć się wywróciło. Uszkodzonych zostało około 50 metrów torów. Średnica leja pod torami wyniosła około 15 metrów, a głębokość około dwóch. Według świadków dźwięk eksplozji słyszano w sąsiednich wioskach. W wyniku ataków nie było ofiar.

Wybuch na okupowanym Krymie. Na miejsce ściągnięto saperów

Doradca szefa okupacyjnych władz półwyspu Oleg Kriuczkow zaznaczył, że wstrzymano ruch kolejowy pomiędzy Symferopolem i Sewastopolem. Pasażerowie będą tymczasowo przewożeni autobusami, ale nie podał powodu. Z kolei Koleje Krymskie zaznaczyły, że powodem wykolejenia się wagonów pociągu była „ingerencja osób z zewnątrz”. Na miejsce ściągnięto saperów oraz ekipy naprawcze. Rosyjskie władze zaznaczyły, że do końca dnia planują zakończyć naprawę torów.

Na początku maja wysadzono tory w obwodzie briańskim w Rosji, tuż przy granicy z Ukrainą. Wykoleił się pociąg przewożący paliwo i drewno. Przewróciło się wówczas siedem wagonów, a lokomotywa stanęła w ogniu.

Kolejne wykolejenie pociągu. „Nielegalna ingerencja postronnych osób w działanie transportu kolejowego”

Dzień później niezidentyfikowany materiał wybuchowy eksplodował w okolicy lokalnej stacji kolejowej, co spowodowało wykolejenie się pociągu towarowego oraz kilku wagonów. Rosyjscy urzędnicy tłumaczyli się „nielegalną ingerencją postronnych osób w działanie transportu kolejowego”.

Na Krymie co jakiś czas dochodzi do ataków. Rosyjskie władze odgłosy wybuchów tłumaczą rzekomym strzelaniem do „ukraińskich dronów” i „działaniem obrony przeciwlotniczej”.

Czytaj też:

Silna eksplozja w Moskwie. Widać słup dymuCzytaj też:

Wybuchy w północnej części Krymu. Okupanci zamknęli Most Krymski