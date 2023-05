Historyczna decyzja Joe Bidena. Kreml ostrzega kraje Zachodu

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w piątek poinformował przywódców G-7, że USA będą wspierały szkolenia ukraińskich pilotów m.in. na F-16. Tym samym zmienił zdanie i wycofał się z zastrzeżeń co do dostarczenia myśliwców – zwraca uwagę CNN.

Wołodymyr Zełenski określił to jako „historyczną decyzję”. Dzień później ukraiński prezydent niezapowiedzianie pojawił się na szczycie G7, gdzie ma dojść do spotkania z amerykańskim przywódcą.

Kreml grozi krajom Zachodu. Chodzi o ruch USA

Z ustaleń agencji Reuters i Politico wynika, że Joe Biden ma ogłosić kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy podczas szczytu G7 w Japonii. Według mediów, nowy pakiet pomocy wojskowej obejmie dodatkowe pociski artyleryjskie, pojazdy opancerzone i broń przeciwpancerną. Niewykluczone, że pakiet będzie zawierać także wyrzutnie systemów pocisków HIMARS.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji ostrzegł kraje zachodnie przed „ogromnym ryzykiem dla nich samych”, jeśli Ukraina otrzyma myśliwce F-16 – poinformowały w sobotę agencja TASS. – Trwa ruch na tak zwanej drabinie eskalacyjnej – powiedział Aleksandr Gruszko w kuluarach posiedzenia Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosji.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski z niezapowiedzianą wizytą w Japonii

– Widzimy, że kraje zachodnie nadal trzymają się scenariusza eskalacji. Wiąże się to z ogromnym ryzykiem dla nich samych. W każdym razie będzie to brane pod uwagę w naszych planach, a my mamy wszystkie niezbędne środki, aby osiągnąć wyznaczone cele — dodał Gruszko.

Cztery kraje UE i Norwegia dały już do zrozumienia, że są gotowe dostarczyć samoloty Siłom Zbrojnym Ukrainy. Wielka Brytania ogłosiła powstanie międzynarodowej koalicji do szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji. Obejmuje to również Holandię, Belgię, Danię i Portugalię.

W sobotę w Japonii Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii i podziękował mu za decyzję dotyczącą powstania koalicji.

