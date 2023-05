Tłum Gruzinów zebrał się przed hotelem. W środku miała znajdować się córka Siergieja Ławrowa

Decyzja o wypuszczeniu do Gruzji objętej sankcjami córki ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, Ekateriny Winokurowej, wywołała protesty społeczne. Kobieta miała się tam pojawić na imprezie weselnej.

– Krewni Ławrowa zdecydowali się odwołali uroczystość weselną – przekazała prezydent tego kraju Salome Zurabiszwili. – W związku z dzisiejszym incydentem otrzymałam wiadomość od ministra spraw wewnętrznych, że rodzina, osoby, które miały brać udział w weselu wyjechały i uroczystość się dzisiaj nie odbędzie. To jest swego rodzaju zwycięstwo społeczeństwa – oceniła.

Córka Ławrowa przyleciała do Gruzji na wesele. Zatrzymania po protestach

Impreza miała się odbyć nad jeziorem w Kwareli. To właśnie tam udała się Ekaterina Winokurowa i jej mąż, biznesmen Aleksander Winokurow. Według doniesień medialnych, ślub miał świętować brat biznesmena, czyli szwagier Ławrowa. Małżeństwo zostało zawarte w Tbilisi – informuje „The Moscow Times”.

Portal podaje, że gruzińscy aktywiści zorganizowali protest. Ich działania polegały m.in. na rzucaniu jajkami w minibusy, które przywiozły gości weselnych. Na miejsce przyjechała policja i służby specjalne. Zatrzymano co najmniej 16 demonstrantów, w tym Elene Khoshtaria, liderkę ruchu opozycyjnego Droa (Nadszedł czas).

Przypomnijmy, że członkowie rodziny Ławrowa są objęci sankcjami USA, Wielkiej Brytanii i UE. Ekaterina Winokurowa jest jedyną córką szefa rosyjskiego MSZ. Urodziła się w 1982 roku w Nowym Jorku i jest obywatelką Stanów Zjednoczonych. Studiowała w Manhattan School, a następnie na Uniwersytecie Columbia, gdzie ukończyła nauki polityczne. Otrzymała również tytuł magistra ekonomii w Londynie.

Gruzini nie chcą lotów z Moskwy do Tbilisi. Zorganizowali protest

W piątek odbył się pierwszy od czterech lat lot z Moskwy do Tbilisi. Wywołało to protesty w republice. Setki ludzi przybyło na lotnisko Shota Rustaveli z plakatami „Rosja jest państwem terrorystycznym” i „Rosyjski sterowiec jedzie do ***”. Doszło do kilku aresztowań.

Prezydent Rosji Władimir Putin zniósł od 15 maja zakaz lotów rosyjskich linii lotniczych do Gruzji, równocześnie ze zniesieniem reżimu wizowego dla obywateli tego kraju.

