Niezapowiadana wizyta Zełenskiego. W kuluarach odbyło pierwsze takie spotkanie od początku wojny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Indii Narendrą Modim w kuluarach szczytu G7 w Japonii. CNN zwraca uwagę, że to pierwsza osobista rozmowa między przywódcami od rozpoczęcia inwazji Rosji. Modi, który do tej pory odmówił potępienia inwazji powiedział, że Indie zrobią „wszystko, co w naszej mocy”, aby pomóc zakończyć wojnę.

– Wojna w Ukrainie to wielki problem dla całego świata – oświadczył. – Wywarła ona również wpływ na cały świat. Ale nie uważam tego tylko za kwestię ekonomiczną czy polityczną. Dla mnie jest to kwestia człowieczeństwa – dodał. W odpowiedzi Zełenski zaprosił Modiego do przyłączenia się do pokojowych wysiłków Ukrainy na rzecz zakończenia wojny z Rosją.

Niezapowiadana wizyta Zełenskiego. Pierwsze takie spotkanie od inwazji

– Wierzę, że Indie będą uczestniczyć w przywracaniu międzynarodowego porządku opartego na zasadach, którego wyraźnie potrzebują wszystkie wolne narody – przekazał Zełenski.

Media zwracają uwagę, że osobista wizyta Zełenskiego dała mu możliwość spotkania się twarzą w twarz z przywódcami krajów członkowskich, które całkowicie popierają Ukrainę – Kanadą, Francją, Niemcami, Włochami, Japonią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi.

Ten kraj nie potępił wojny w Ukrainie. Zełenski spotkał się się z jego przywódcą

– Koordynujemy stanowiska z partnerami, przygotowujemy nowe wspólne kroki. Broń, obrona powietrzna, myśliwce. Przyciągamy dla dobra Ukrainy jak najwięcej krajów i przywódców. Rozmawiamy o formule pokoju i o długoterminowych programach wsparcia dla Ukrainy – powiedział Zełenski w wieczornym oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Ukraiński przywódca przekazał, że podczas rozmów udało się przejść przez „wiele etapów przedstawiania formuły liderom i krajom z różnych części świata”. – Dzień wcześniej formuła została pomyślnie zaprezentowana uczestnikom szczytu Ligi Arabskiej. I zrobimy wszystko, aby zaangażowanie świata w naszą pokojową inicjatywę było jak największe – podkreślił.

