Co dzieje się w Bachmucie? Joe Biden ujawnił straty po stronie Rosji

W sobotę, 20 maja, Jewgienij Prigożyn ogłosił zdobycie Bachmutu. W odpowiedzi ukraińscy politycy zdecydowanie zaprzeczali jego słowom. Jednak niepokój wzbudziła wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego. Szybko okazało się jednak, że walka o Bachmut wciąż trwa, a ukraiński przywódca wcale nie potwierdził upadku miasta podczas szczytu G7. Jego słowa – jak twierdzą politycy – zostały źle zinterpretowane.

Wojna w Ukrainie. Joe Biden ujawnił straty po stronie Rosji

– Trzymamy się i walczymy dzięki odwadze naszych wojowników i umysłowi. Nie zostawiamy ludzi na śmierć, dla nas ludzie są skarbem, to jest najważniejsze co mamy – przekonywał w niedzielę Zełenski. Zapewnił, że w sprawie tej „nie ma nieporozumień”. – Jasno rozumiem, co się dzieje w Bachmucie. I wszyscy doskonale rozumiemy, dlaczego to wszystko się dzieje. Nie mogę się z wami podzielić sprawami taktycznymi naszej armii – mówił i podkreślił, że jest przekonany o wygranej.

W sprawie miasta, o które toczą się zacięte walki głos zabrał także Joe Biden. Prezydent USA na szczycie G7. – Wokół Bachmutu toczą się dyskusje, czy jest stracony, czy nie. Prawda jest taka, że Rosja poniosła straty w wysokości około stu tysięcy ludzi w Bachmucie. Trudno to nadrobić – ocenił amerykański przywódca.

Straty Rosjan. Biden mówi o 100 tys. w samym Bachmucie

Wcześniej USA i NATO nie podały dokładnych danych o stratach strony rosyjskiej i ukraińskiej w Bachmucie. W marcu źródło CNN w Sojuszu Północnoatlantyckim poinformowało jedynie, że wojska rosyjskie straciły pięć razy więcej żołnierzy w walkach o miasto Bachmut w obwodzie donieckim niż Ukraina.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zginęło ponad 203 tys. rosyjskich żołnierzy. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej po raz ostatni oficjalnie poinformowało o stratach 21 września 2022 roku. Ogłoszono, że zginęło 5937 rosyjskich żołnierzy.

Według dziennikarzy BBC Russian Service i Mediazona, którzy wraz z zespołem wolontariuszy liczą zabitych w Ukrainie na podstawie publicznych raportów, od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji zginęło ponad 22 600 rosyjskich żołnierzy. Rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych może być kilkakrotnie wyższa.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak: Jeśli Zełenski wygra znaczącą bitwę, dostanie zielone światło do NATOCzytaj też:

Nie tylko Bachmut. O Donbasie mówią czasem „bombas” – jest coraz głośniej