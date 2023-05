Rosja odpowiada na nakaz aresztowana Putina. „Przygotowania do ataku na przedstawiciela obcego państwa”

20 marca Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne przeciwko prokuratorowi i sędziom MTK. O wynikach poinformowano 21 maja. W ten sposób Komitet odpowiedział na działania sędziego MTK Karima Ahmada Khana i prokuratora Rosario Salvatore Aitala.

Śledztwo wykazało, że decyzja MTK kwalifikuje się m.in. do artykułów dotyczących „świadomego pociągnięcia niewinnej osoby do odpowiedzialności karnej” oraz „przygotowania do ataku na przedstawiciela obcego państwa” – poinformowało rosyjskie ministerstwo w oświadczeniu.

Rosja odpowiada na nakaz aresztowana Putina. MTK na celowniku

Decyzją śledczego prokurator i sędzia MTK zostali umieszczeni na liście poszukiwanych. 17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za zbrodnię przymusowych deportacji ukraińskich dzieci na terytorium Rosji.

W praktyce oznacza, że Putin oraz Lwowa-Biełowa mogą zostać aresztowani w większości krajów świata, tj. dokładnie w 123. Chodzi o kraje, które ratyfikowały Rzymski Statut MTK z 17 lipca 1998 r.

Putin zostałby aresztowany w większości krajów

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Jest podejrzany o nielegalne deportacje dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji. Podobny nakaz wydano wobec rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Bełowej.

Agencja Reutera zwracała wówczas uwagę na fakt, że szansa na doprowadzenie do procesu z udziałem Władimira Putina jest niewielka. Według „Guardiana” bardzo mało prawdopodobne jest natomiast to, aby Władimir Putin udał się z wizytą do jakiegokolwiek kraju, który obecnie wspiera Ukrainę. Gdyby zdecydował się na taki krok, ryzykowałby, że zostanie aresztowany.

