Wprost z Ukrainy. Na tę decyzję czekali wszyscy w Ukrainie

Mija 15 miesięcy pełnoskalowej agresji w Rosji w Ukrainie. Pisząc te słowa aż trudno uwierzyć, że to naprawdę wciąż się dzieje. Można odnieść wrażenie, że chyba już wszyscy do tego przywykliśmy, co nie znaczy, że wszyscy się z tym pogodziliśmy. Oto kolejny przegląd sytuacji u naszego wschodniego sąsiada. Krwawe walki o Bachmut, ewakuacja Enerhodaru i niepokojąca sytuacja wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, zmasowane ataki na Kijów (i pierwsze zestrzelenie ponaddźwiękowego kindżału), a także niekończąca się dyskusja o kontrofensywie i dostarczeniu F-16 – to wydarzenia, które zdominowały ostatni miesiąc walk.

Według ukraińskiego sztabu generalnego, Rosjanie stracili od 24 lutego 2022 roku ponad 200 tysięcy żołnierzy. Nie wiadomo do końca, ilu zginęło w nieprzerwanych od miesięcy walkach o Bachmut w obwodzie donieckim. Orkowie za punkt honoru wzięli sobie zdobycie zrujnowanego miasta – symbolu do 9 maja, czyli ich „dnia pobiedy”, ale na szczęście znowu coś im nie wyszło. Bachmut broni się ostatkiem sił, z 93. brygady zostało niewiele, w mieście jest również m.in. Karpacka Sicz, której dowódca, Taras Deiak, na bieżąco, w miarę możliwości, relacjonuje sytuację.