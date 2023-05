Kolizja z udziałem samochodu patriarchy Cyryla. Cały przód auta skasowany

W poniedziałek 22 maja w centrum Moskwy zderzyły się dwa pojazdy. Luksusowy Aurus Senat wbił się w bok samochodu marki Volvo XC60. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać wgniecione drzwi od strony kierowcy. Limuzyna rosyjskiej produkcji miała z kolei skasowany cały przód.

Rosyjskie media państwowe podały, że Aurus należał do kolumny pojazdów patriarchy Cyryla. Nie podano jednak, czy on sam znajdował się w samochodzie w chwili wypadku.

twitter

Cerkiew wspiera Putina

Rosyjska cerkiew od dawna wspiera Władimira Putina. Cyryl I wielokrotnie już usprawiedliwiał inwazję na Ukrainę. – Nie chcemy z nikim prowadzić wojny, Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała. To niesamowite, kiedy wielki i potężny kraj nigdy nikogo nie zaatakował, a jedynie bronił swoich granic – mówił w maju ubiegłego roku zwierzchnik moskiewskiej cerkwi, powtarzając propagandę Kremla.

Agencja Reutera ustaliła, że patriarcha Cyryl został już dodany do liczącej kilkaset osób listy bliskich Kremlowi wojskowych i przedsiębiorców, którzy wspierają rosyjską agresję. Unia Europejska także zamierzała objąć patriarchę restrykcjami, wśród których jest zamrożenie aktywów i zakaz podróży do krajów Wspólnoty. Projekt musiały jednak poprzeć wszystkie państwa UE, a ostatecznie wyłamały się Węgry.

14 lat Cyryla

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl w 14. rocznicę wyboru wygłosił przemówienie. – Zmieniają się granice i reżimy polityczne, ośrodki wpływu, wiele rzeczy dzieje się wbrew dobrej woli człowieka, ale Kościół pozostaje, jak zawsze powtarzam, wyspą wolności – zaczął duchowny. Jak tłumaczył, dzieje się tak, bo „nasze prawo nie jest prawem ludzkim, które jest zmienne i podlega wszelkiego rodzaju wpływom, tylko prawem boskim, które odbija się w sercu człowieka poprzez głos sumienia”.

Cyryl dodał, że „Kościół nie czerpie z mądrości ludzkiej, która zależy od bardzo wielu czynników doczesnych, tylko z mądrości Bożej”. Patriarcha moskiewski tłumaczył, że „głoszenie słowa Bożego nie jest łatwe, bo jeśli ktoś jest szczery, to nie uda mu się zadowolić wszystkich”. Cyryl przekonywał, że Kościół nigdy nie angażuje się w dyplomację, aby mieć dobre relacje ze wszystkimi i promować swój program.

Patriarcha Cyryl podziękował Władimirowi Putinowi. „Pierwszy taki przypadek w długiej historii”

Cyryl ocenił, że to pierwszy taki przypadek w długiej historii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. – Nawet w Imperium Bizantyjskim Kościół był nie tylko pod wpływem państwa, ale też musiał uważnie słuchać co ono ma do powiedzenia. Często trzeba było odchodzić od zasad duszpasterskich, bo przychodziły instrukcje z góry, co może być przyczyną wielkiej tragedii prześladowania Kościoła – mówił duchowny. Zdaniem Cyryla Putin „dzielnie broni prawdziwej suwerenności Rosji”.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Silna eksplozja w Moskwie. Widać słup dymuCzytaj też:

Niespokojna noc w Ukrainie. Rosjanie uderzyli w przededniu Dnia Zwycięstwa