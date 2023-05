Incydent nad Morzem Bałtyckim. Rosja przechwyciła amerykańskie samoloty

Dwa samoloty Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych zostały przechwycone przez rosyjskie myśliwce nad Morzem Bałtyckim w pobliżu granicy z Rosją – poinformowało CNN. Warto podkreślić, że w przestrzeni medialnej pojawiają się różne informacje dotyczące tego zdarzenia. Z niektórych wynika, że w akcji brał udział jeden rosyjski myśliwiec, zgodnie z innymi doniesieniami miało być ich więcej.

Incydent w powietrzu. Rosyjskie myśliwce przechwyciły dwa samoloty USA

„23 maja 2023 roku rosyjscy kontrolerzy przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim wykryli dwa cele powietrzne zbliżające się do granicy państwowej Federacji Rosyjskiej” – czytamy w krótkim komunikacie, który wydało Narodowe Centrum Kontroli Obrony Federacji Rosyjskiej.

Jak przekazano dalej, „aby zapobiec naruszeniu granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, w powietrze wzbił się myśliwiec Su-27”. „Załoga rosyjskiego myśliwca sklasyfikowała cele powietrzne jako dwa bombowce strategiczne B-1B Sił Powietrznych USA i zajęła ustaloną strefę obserwacji powietrznej” – czytamy dalej. Przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Obrony podkreślili również, że operacja została przeprowadzona „w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej”.

Rosja postraszyła USA? Zdawkowy komunikat

Jak podaje CNN, Pentagon potwierdził, że doszło do „interakcji” między dwoma bombowcami B-1 a rosyjskim myśliwcem, ale nie zostały ujawnione żadne szczegóły dotyczące zdarzenia. – Z mojej wiedzy wynika, że była to bezpieczna i profesjonalna interakcja z rosyjskim samolotem, więc nie ma nic istotnego do zgłoszenia w tej sprawie – powiedział w czasie konferencji prasowej generał Pat Ryder, sekretarz prasowy Pentagonu.

