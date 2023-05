Ogromna starta dla świata kultury. Nie żyje Tina Turner

24 maja z pewnością zapisze się w historii muzyki. Jak podała agencja Reutera, tego dnia zmarła Tina Turner. Była najczęściej nagradzaną artystką rock and rollową w historii. Na swoim koncie ma ponad 80 różnych nagród, w tym aż osiem statuetek Grammy.

To właśnie ona wylansowała przeboje takie jak „Private Dancer”, „We Don't Need Another Hero”, „What's Love Got to Do with It” czy „Simply the Best”, które zna chyba każdy z nas. Rzecznik artystki poinformował, że zmarła w swoim domu w Kuesnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii po długiej i ciężkiej chorobie. Miała 83 lata.

