Oto najbardziej nieszczęśliwe kraje świata. W rankingu jest też Polska

Hanke tworząc ranking, bierze pod uwagę głównie czynniki ekonomiczne, zatem wpływu na wynik nie mają faktyczne opinie poszczególnych narodów na temat życia w swoim kraju.Czynnikami decydującymi o pozycji na liście są m.in.: inflacja, bezrobocie i wysokość oprocentowania kredytów.

Nieszczęśliwe Zimbabwe

Pierwsze miejsce w rankingu i tytuł najbardziej nieszczęśliwego ekonomicznie kraju na świecie otrzymało Zimbabwe, a tuż za nim znalazła się Wenezuela. W przypadku tych krajów największym problemem i przyczyną nieszczęścia ma być według wyliczeń prof Hanke inflacja. Z kolei znajdująca się na ostatnim miejscu podium nieszczęścia Syria boryka się z wymykającym się spod kontroli poziomem bezrobocia. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły: Liban, Sudan, Argentyna, Jemen, Ukraina, Kuba i Turcja.

Na liście 157 wziętych przez Hanke pod uwagę krajów, znalazła się również Polska, której przypadła 74 lokata. Oznacza to, że plasujemy się niemal idealnie w połowie stawki. Nie ma zaskoczenia co do głównego powodu nieszczęścia w naszym kraju. Jest nim – oczywiście – inflacja, powodująca znaczny wzrost cen.

Na szarym końcu nieszczęśliwej listy, czyli w czołówce najszczęśliwszych miejsc na Ziemi znalazły się Irlandia, Kuwejt i Szwajcaria. Nie oznacza to jednak, że brakuje im problemów ekonomicznych. Według autora rankingu Irlandia boryka się z niskim realnym przyrostem PKB na mieszkańca, Szwajcaria i Kuwejt muszą mierzyć się z problemem bezrobocia.

