Ukraiński bokser zginął w czasie walk z Rosjanami. „Wieczna pamięć”

Ukraińska Federacja Bokserska przekazała, że Oleksandr Onyszczenko zginął w pobliżu Bachmutu, broniąc ojczyzny przed rosyjskimi okupantami. Jak poinformowano, sportowiec był zwycięzcą „Carpathian Cup”, „Kuzhelny Cup”, „Arsynov Cup” i członkiem narodowej drużyny bokserskiej Ukrainy.

„Reprezentował federację bokserską obwodu sumskiego i trenował pod kierownictwem Dmytro Dubrowa” – czytamy w krótkim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Przedstawiciele Federacji Bokserskiej Ukrainy złożyli rodzinie zmarłego kondolencje. „Wieczna pamięć wszystkim tym, którzy oddali życie za wolność i niepodległość naszego kraju” – podkreślono na zakończenie.

facebook

Garri Kasparow nie ma wątpliwości: Putin zniknie

Pełnowymiarowa rosyjska agresja na Ukrainę trwa już ponad 450 dni. Wojsko podległe Władimirowi Putinowi wciąż atakuje zarówno cele militarne, jak i zamieszkałe przez ludność cywilną. Okupanci przeprowadzają kolejne zmasowane ostrzały na ukraińskie miasta, ale żołnierze broniący swojej ojczyzny stawiają silny opór.

W jednym z ostatnich wywiadów Garri Kasparow wskazał, co może doprowadzić do zmiany władzy w Rosji. – Wyzwolenie Rosji spod putinowskiego faszyzmu może nastąpić tylko po wyzwoleniu Krymu. To jest oczywiste. Bez tego władza Putina nie będzie realnie zagrożona, tego uczy nas historia. Rosjanie potrafią popierać każdego dyktatora i każdą wojnę tak długo, jak wierzą, że prowadzi ich ku potędze. Natomiast nigdy nie zaakceptują porażki. Pokonany dyktator zawsze wylatuje – stwierdził stanowczo.

Arcymistrz szachowy i rosyjski opozycjonista spekulował także, jaki los spotka Władimira Putina. – Putin zniknie. Nie wiem jak, ale stawiam ostatni grosz na to, że wraz z wyzwoleniem Krymu i całej Ukrainy coś się stanie Władimirowi Putinowi. Możemy o tym długo dyskutować, ale to bez znaczenia. Powtarzam lekcje z rosyjskiej historii. Pokonany dyktator znika, a zwłaszcza pokonany w tak ważnej wojnie. Putin filarem mitologii wojennej uczynił przejęcie Krymu, a dyktator z utraconym mitem jest trupem – stwierdził Garri Kasparow.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

NA ŻYWO: Szef wywiadu Ukrainy omal nie zginął w Donbasie. „Fragment miny trafił pod serce”Czytaj też:

Atak dronów na Kreml. Amerykański wywiad zasugerował winnego