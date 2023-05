Kryzys, ograniczanie wolności, zawłaszczanie instytucji. Dlaczego Turcy wciąż chcą Erdogana?

W niedzielę 28 maja odbędzie się w Turcji druga tura wyborów prezydenckich, której wynik zdaje się już być przesądzony. Wszystko wskazuje na to, że Erdogan z komfortowym zapasem pokona kandydata zjednoczonej opozycji Kemala Kilicdaroglu. Jeśli tak się stanie, to będzie to jasny sygnał, że tureckie społeczeństwo akceptuje taki styl sprawowania rządów i zgadza się na kolejnych pięć jazdy tramwajem z prezydentem Erdoganem, który wiezie ich w niepewną przyszłość.

Należałoby więc zapytać – dlaczego?

Dlaczego Turcy, pomimo pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, ograniczania wolności słowa i zawłaszczania instytucji państwowych przez rządzącą partię, dalej głosują tak jak głosują?

Zacznę od samych Turków.