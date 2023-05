Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka. Pilny komunikat Watykanu

W piątek 26 maja zostały wprowadzone zmiany do harmonogramu spotkań papieża Franciszka. Jak poinformował rzecznik Watykanu zaistniała konieczność odwołania audiencji, ponieważ papież ma gorączkę. Matteo Bruni nie podał żadnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia Franciszka. Wciąż niewiadomą pozostaje, czy odwołane zostaną także prywatne audiencje zaplanowane na sobotę. Jak podaje agencja Reutera, papież wyglądał na zmęczonego podczas spotkania ze studentami, które odbyło się w ostatni czwartek w pobliżu Watykanu.

Papież ma gorączkę. Rzecznik Watykanu nie ujawnił żadnych szczegółów

Zgodnie z planem papież w najbliższą niedzielę będzie przewodniczył mszy świętej z okazji Zesłania Ducha Świętego, która odbędzie się na placu Świętego Piotra, a dzień później ma przyjąć prezydenta Włoch. Kilka dni temu Watykan ogłosił, że w dniach 2-6 sierpnia papież uda się z pielgrzymką do Portugalii. Czy w kalendarzu papieża zajdą następne zmiany? Należy spodziewać się kolejnych komunikatów Watykanu.

Pod koniec marca papież Franciszek trafił do szpitala w Rzymie. W klinice spędził pięć dni z powodu zapalenia oskrzeli, ale szybko wrócił do zdrowia i zaczął wykonywać swoje obowiązki. Wychodząc ze szpitala, był w nastroju do żartów. Przy bramie placówki krótko rozmawiał z dziennikarzami. – Wciąż żyję – powiedział papież.

Kilka tygodni temu Franciszek pojechał z oficjalną wizytą na Węgry. Już w pierwszym przemówieniu po wylądowaniu w Budapeszcie papież mówił o wojnie w Ukrainie. Apelował o podjęcie „wysiłków na rzecz pokoju” i wspieranie uchodźców, którzy tułają się w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia. Dwa dni później agencja Reutera poinformowała, powołując się na słowa papieża, że Watykan jest zaangażowany w misję pokojową, aby zakończyć „konflikt między Rosją a Ukrainą”.

