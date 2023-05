Najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża. „W pewnym momencie człowiek staje się mniej odporny”

W piątek 26 maja zostały odwołane wszystkie spotkania papieża, które były zaplanowane na ten dzień. Jak poinformował rzecznik Watykanu zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie, ponieważ Franciszek ma gorączkę. Matteo Bruni nie podał żadnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia papieża.

Najnowszy komunikat o stanie zdrowia papieża. „Był zmęczony”

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin w rozmowie z dziennikarzami włoskiej agencji informacyjnej ANSA poinformował, że Franciszek był „zmęczony” w związku z wieloma zobowiązaniami, które wypełniał dzień wcześniej. Określił czwartek jako „bardzo intensywny dzień”.

– Papież był zmęczony. Wczoraj miał bardzo intensywny dzień i spotkał się z wieloma ludźmi – powiedział kardynał Petro Parolin. Franciszek rozmawiał m.in. ze studentami i – jak relacjonują uczestnicy wydarzenia – chciał pozdrowić każdą osobę. – W pewnym momencie człowiek staje się mniej odporny – podsumował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Zgodnie z planem papież w najbliższą niedzielę będzie przewodniczył mszy świętej z okazji Zesłania Ducha Świętego, która odbędzie się na placu Świętego Piotra, a dzień później ma przyjąć prezydenta Włoch. Kilka dni temu Watykan ogłosił, że w dniach 2-6 sierpnia papież uda się z pielgrzymką do Portugalii. Czy w kalendarzu papieża zajdą następne zmiany? Należy spodziewać się kolejnych komunikatów Watykanu.

Papież niedawno trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki żartował

Pod koniec marca papież Franciszek trafił do szpitala w Rzymie. W klinice spędził pięć dni z powodu zapalenia oskrzeli, ale szybko wrócił do zdrowia i zaczął wykonywać swoje obowiązki. Wychodząc ze szpitala, był w nastroju do żartów. Przy bramie placówki krótko rozmawiał z dziennikarzami. – Wciąż żyję – powiedział papież.

Franciszek od pewnego czasu ma problemy z przemieszczaniem się. Z powodu doskwierającego bólu w prawym kolanie papież często jest widywany, gdy chodzi o lasce, czasami porusza się na wózku inwalidzkim.

