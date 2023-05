Historyczny wywiad telewizyjny z papieżem. Pierwsza taka wizyta w studiu

Jeszcze w piątek 26 maja rzecznik Watykanu poinformował, że zaistniała konieczność odwołania audiencji papieża Franciszka z powodu gorączki. Matteo Bruni nie podał żadnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia Franciszka. Agencja Reutera pisała, że papież wyglądał na zmęczonego podczas spotkania ze studentami, które odbyło się w ostatni czwartek w pobliżu Watykanu.

Już w sobotę papież wznowił regularne spotkania. Watykan potwierdził, że papież będzie przewodniczył Mszy Zesłania Ducha Świętego w niedzielę, a w poniedziałek spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

Wywiad z papieżem Franciszkiem w studiu RAI. Historyczna chwila

W sobotę papież Franciszek przyjechał do studia telewizji RAI w Saxa Rubra. Pracownicy stacji przywitali go oklaskami. Wywiad z Ojcem Świętym miał się odbyć w marcu, ale został przełożony z powodu jego hospitalizacji w klinice Gemelli. Odcinek zostanie wyemitowany 4 czerwca.

twitter

„Obecność papieża Franciszka w studiach RAI to historyczne wydarzenie dla firmy oraz chwila o wielkiej intensywności i znaczeniu” – powiedzieli prezes Marinella Soldi i dyrektor generalny Roberto Sergio. Dodali, że papież „ma zdolność poruszania serc nas wszystkich, wierzących i niewierzących, swoją niezwykłą empatią i siłą swojego przesłania oraz uniwersalnymi wartościami, takimi jak pokój, dobroczynność i integracja”.

Agencja ANSA zaznacza, że to historyczne wydarzenie. Papież Franciszek udzielił już kilku wywiadów telewizyjnych, ale zawsze przyjmował dziennikarzy w Watykanie.

Pod koniec marca papież Franciszek trafił do szpitala w Rzymie. W klinice spędził pięć dni z powodu zapalenia oskrzeli, ale szybko wrócił do zdrowia i zaczął wykonywać swoje obowiązki. Wychodząc ze szpitala, był w nastroju do żartów. Przy bramie placówki krótko rozmawiał z dziennikarzami. – Wciąż żyję – powiedział wtedy.

Czytaj też:

Najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża. „W pewnym momencie człowiek staje się mniej odporny”Czytaj też:

Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka. Pilny komunikat Watykanu