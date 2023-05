Broń jądrowa dla każdego. Łukaszenka zachęca do wejścia w sojusz z Rosją

Media cytują wypowiedź Alaksandra Łukaszenki, której udzielił w wywiadzie z kremlowskim propagandystą Pawłem Zarubinem. Opublikowane na telegramie nagranie z rozmową, zostało zarejestrowane najprawdopodobniej podczas pobytu Łukaszenki na posiedzeniu Eurazjatyckiej Rady Gospodarczej, które odbyło się 25 maja w Moskwie.

Obecnie, według doniesień białoruskiej opozycji, dyktator przebywa w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Moskwie, gdzie został miał być przewieziony tuż po spotkaniu z Władimirem Putinem.

Łukaszenka: Broń jądrowa dla wszystkich

W rozmowie z Zarubinem Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że nawiązanie bliskich stosunków z Federacją Rosyjską oznacza wejście w posiadanie broni jądrowej.

– Nie sądzę, by Kasym Tokajew (prezydent Kazachstanu – red.) miał takie zmartwienia, ale jeśli coś miałoby się nagle wydarzyć to nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, by Kazachstan i inne kraje nawiązały tak samo bliskie relacje z Federacją Rosyjską jak Białoruś – powiedział. – To bardzo proste: przyłączcie się do unii Rosji z Białorusią, a broni nuklearnej nie zabraknie dla nikogo – dodał.

W ubiegły czwartek niezależne białoruskie ośrodki mediowe informowały, że ministrowie obrony Rosji i Białorusi podpisali umowę, na mocy której rosyjska broń jądrowa zostanie rozmieszczona nieopodal granicy z Polską. Siergiej Szojgu, komentując umowę, podkreślił, że pełną kontrolę nad arsenałem jądrowym na Białorusi będzie miała Moskwa i to do władz na Kremlu będzie należała również decyzja o użyciu tej broni.

